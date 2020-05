Biến cơ hội thành hiện thực

Tuy nhiên, chớp được cơ hội để chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào chính chúng ta.

Đầu tiên phải khẳng định, đây là cơ hội lớn và hiếm. Chúng ta đều biết, chuỗi cung ứng toàn cầu hiện tại đã được thiết lập nhiều thập kỷ nay. Để một “tân binh” chen chân vào là vô cùng khó. Thế nhưng đại dịch Covid-19 đã cho thấy sự rủi ro khi lệ thuộc vào một thị trường là Trung Quốc và vì thế, Mỹ đang nỗ lực xem xét việc thiết lập một “Mạng lưới thịnh vượng kinh tế” gồm các đối tác đáng tin cậy như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, VN và New Zealand để hoạt động trên các tiêu chuẩn giống nhau từ kinh doanh , cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, giáo dục... Được “nhắc đến” là cơ hội vàng của VN. Tuy nhiên như nói trên, cùng với VN là một số nước khác và họ chắc chắn cũng đang chạy đua trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được dự báo rời bỏ Trung Quốc sau dịch Covid-19. Thế nên để được chọn, VN phải cạnh tranh quyết liệt không chỉ bằng các chính sách ưu đãi mà còn về tính sẵn sàng của hạ tầng, thủ tục, chi phí đầu tư, trình độ lao động... Để khi các doanh nghiệp Mỹ đưa lên bàn cân so sánh, họ sẽ nhận thấy lợi thế và chọn chúng ta. Chiếu theo logic đó, muốn đón được “đại bàng” thì cứ soi xem hạ tầng (giao thông, điện, nước, đất đai, khu công nghiệp...) của ta với các nước còn lại “ngon” hơn chưa, đồng bộ hơn không. Nếu chưa thì phải đầu tư cho tới. Tương tự, trình độ lao động của ta thế nào, chi phí thấp hay cao hơn, độ thông thoáng minh bạch của thủ tục; tính cởi mở, chia sẻ của chính quyền... so với người ta ra sao? Cứ xét cụ thể từng tiêu chí để đầu tư, cải thiện thì mới có thể cạnh tranh và được lựa chọn.