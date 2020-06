Cần hành động quyết liệt

Nếu tìm kiếm từ khóa “ thu phí không dừng ”, người đọc sẽ thấy hàng loạt tít báo Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tự nhận “nghiêm khắc phê bình, rút kinh nghiệm” về việc không bảo đảm đúng tiến độ. Ngoài ra, hàng chục cá nhân khác thuộc Bộ GTVT cũng bày tỏ rút kinh nghiệm, hoặc tự phê bình nghiêm khắc. Những tưởng sau khi nghiêm khắc kiểm điểm, sẽ có những điểm sáng tiến độ cho dự án, song trong cuộc họp báo Chính phủ tối 2.6, một lãnh đạo của Bộ GTVT cho biết, Bộ đề xuất... kéo dài thời gian dự án tới đầu năm 2021.

Cũng cần nhắc lại, theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2017, từ năm 2019 sẽ triển khai đồng bộ thu phí tự động không dừng (ETC) trên tất cả các tuyến quốc lộ. Song, sau hơn 3 năm triển khai, đến cuối năm 2019, dự án vẫn còn cách đích rất xa, thậm chí phải chia thành giai đoạn 2, tìm thêm nhà đầu tư, với mốc mới cuối 2020. Và nay, khi vẫn còn 7 tháng mới kết thúc năm, Bộ GTVT lại tiếp tục xin lùi đến đầu 2021.

Có rất nhiều vấn đề tại dự án thu phí không dừng: từ lựa chọn nhà đầu tư, sự bất hợp tác của các doanh nghiệp (DN) BOT giai đoạn đầu, lượng xe dán thẻ và sử dụng quá ít, thiếu chế tài với các trạm không lắp làn thu phí... Tất cả những điều này, cũng như sự chây ì của DN quản lý các tuyến cao tốc (VEC), hay chậm trễ trong thành lập DN dự án giai đoạn 2 (BOO2) đã bị để quá lâu mà không giải quyết, hoặc giải quyết thiếu triệt để.

Vì sao khi các trạm không lắp ETC đúng thời hạn, Bộ GTVT không thể thẳng tay áp chế tài dừng thu phí? Không phải ngẫu nhiên, một số DN BOT lần lữa triển khai làn ETC, bởi ngoài việc phải san sẻ một phần lợi nhuận với nhà đầu tư ETC, thu phí tự động sẽ khiến những thứ “mù mờ” như doanh thu thu phí trở nên minh bạch. Nhưng nhìn ngược lại, việc thiếu chế tài cứng rắn với các DN chây ì lắp đặt cũng như lúng túng trong xử lý của Bộ GTVT khiến các DN trở nên “nhờn” với sức ép tiến độ.

Người dân đã chứng kiến quá đủ các lời hứa tiến độ từ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông , nay lại tới thu phí không dừng. Không thể quan niệm “trách nhiệm” chỉ là phạm trù chung chung mà thiếu đi hành động, giải pháp cụ thể; nếu rút kinh nghiệm xong dự án vẫn tiếp tục chậm, thì sự thẳng thắn tự phê bình của Bộ trưởng GTVT sẽ lại kéo dài thêm lời hứa.

Nhìn rộng ra, tất cả các điểm nóng khác của ngành GTVT như xử lý các dự án BOT treo, thúc tiến độ các dự án trọng điểm chậm tiến độ... đều đang cần hành động quyết liệt của Bộ trưởng.