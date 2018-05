Cảnh giác với 'lưỡi bò'

Hơn một chục du khách, đa số là nữ, buộc phải cởi áo có in hình bản đồ “lưỡi bò”, giao nộp cơ quan chức năng. Xin lưu ý là, khi qua cửa khẩu để nhập cảnh vào VN, số du khách này mặc bên ngoài áo khoác, làm thủ tục xong thì họ mới cởi áo khoác ra để lộ bản đồ có hình “lưỡi bò” trên áo thun mặc bên trong! Nếu chỉ lẻ tẻ một vài người mặc áo có bản đồ “lưỡi bò” thì có thể họ “vô tình” nhưng ở đây là cả một đoàn, lại mặc đồng phục hẳn hoi thì những chiếc áo có hình “lưỡi bò” kia không hề là ngẫu nhiên chút nào.



Giải thích sự việc trên, đại diện cho hãng lữ hành của VN nói rằng, số du khách này mua áo có in bản đồ “lưỡi bò” từ một cửa hàng bán đồ lưu niệm bên Trung Quốc, họ lại mặc bên trong áo khoác nên không thể kiểm soát được. Có thể xem đây là một cách chối bỏ trách nhiệm của hãng lữ hành trong việc quản lý các tour là khách Trung Quốc khi nhập cảnh vào VN. Vì rằng, đây không phải là lần đầu tiên du khách Trung Quốc công khai phủ nhận chủ quyền biển đảo của VN thông qua một số công cụ hỗ trợ khi họ đi du lịch như bản đồ, hộ chiếu, áo, mũ…

Có một điểm chung khi giải thích các sự cố liên quan đến chủ quyền quốc gia mà các hãng lữ hành gây ra, đó là hầu hết du khách Trung Quốc “vô tình” gây nên những việc đáng tiếc kể trên chứ họ không cố ý. Rất khó để tin vào điều giải thích này một khi biết được rằng, ở thành phố Quảng Châu - nơi cung cấp nguồn du khách rất lớn vào VN, chính quyền đã in bản đồ hướng dẫn du lịch, rồi trên áo, trên mũ đều có “lưỡi bò” để phát không cho du khách. Ngay cả những chiếc điện thoại do họ sản xuất, khi kích hoạt lên thì đập vào mắt khách hàng là bản đồ có hình “lưỡi bò”! Mọi việc làm của Trung Quốc đều đã được họ lập trình, mang một ý đồ rõ rệt. Nếu không cảnh giác, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của họ. Đừng nghĩ, các sự cố mặc áo, đội mũ, sổ tay du lịch có in bản đồ hình “lưỡi bò” mà khách Trung Quốc mang vào VN chỉ là chuyện ngẫu nhiên và không đáng để quan tâm. Đối với Trung Quốc, không có gì là ngẫu nhiên cả.

Khách Trung Quốc đang mang lại nguồn thu lớn cho du lịch VN. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại dễ dãi khi họ trắng trợn xâm phạm đến điều thiêng liêng của mỗi người VN. Chủ quyền quốc gia là điều bất khả xâm phạm, dù bằng bất cứ hình thức nào.