Chuyện nhỏ, mất lớn

Thế nhưng chuyện này thực chất không có gì mới, nếu điểm lại lúc chỗ này, chỗ khác vẫn xảy ra liên tục. Không phải chỉ du khách nước ngoài mà ngay cả người trong nước cũng thường xuyên bị “chặt chém”, nhất là vào những mùa lễ hội. Chẳng phải chỉ đi xích lô, xe ôm hay taxi mà dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi giải trí ... chỗ nào rủi ro chặt chém cũng thường trực. Có những diễn đàn du lịch quốc tế gọi đích danh VN trong những câu chuyện tương tự như một "cẩm nang" đề phòng khi tới đây. Nếu so với những nỗ lực xây dựng hạ tầng cơ sở cho du lịch; so với việc chi hàng tỉ đồng này, triệu "đô" kia để quảng bá điểm đến; so với các giải thưởng quốc tế về cơ sở lưu trú mà VN đạt được, những món ăn trong nước mà thế giới vinh danh...; những chuyện hàng rong chèo kéo, xích lô “chém đẹp”, nhà hàng “bóp cổ” khách là không lớn. Thế nhưng chuyện nhỏ mà hậu quả lớn. Môi trường du lịch thiếu an toàn thì đẹp đến đâu, đi lại thuận tiện đến đâu, ẩm thực hấp dẫn đến đâu cũng khó lòng kéo khách quay lại lần hai. Quan trọng hơn, nếu chuyện nhỏ chúng ta không giải quyết được, chuyện lớn chắc chắn cũng không xong.