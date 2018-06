Cởi mà không mở

Nghị định về cá cược cũng đã có hiệu lực hơn 1 năm sau gần 20 năm ấp ủ. Thế nhưng tất cả hoạt động cá cược bóng đá ở VN đến giờ phút này đều vi phạm pháp luật vì chưa có doanh nghiệp (DN) nào được cấp phép kinh doanh dịch vụ này.



Suốt gần một thập niên nay, cá cược bóng đá trở thành cuộc "giằng co" giữa sự thận trọng của cơ quan quản lý nhà nước và sự sốt ruột của các DN, người chơi và các chuyên gia ủng hộ. Thế nhưng theo thông tin chúng tôi có được, cách đây 2 tháng vẫn chưa có DN nộp hồ sơ, một số đơn vị lại tỏ vẻ dửng dưng. Tại sao lại có chuyện vô lý như vậy? Lý do là cơ chế, thủ tục để đấu thầu chưa được thống nhất giữa các bộ, ngành liên quan nên Bộ Tài chính chưa thể nhận hồ sơ của DN. Một lý do quan trọng nữa là danh mục được phép tổ chức cá cược thiếu vắng 5 giải đấu hấp dẫn, quan trọng của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp nên các DN cũng không mặn mà...

Cá cược, đặc biệt là cá cược bóng đá - môn thể thao vua, là nhu cầu không thể phủ nhận suốt nhiều thập niên qua. Chỉ cần search (tìm kiếm) trên Google ở mùa World Cup 4 năm trước, hoặc Euro 2016 hay các giải ngoại hạng thế giới, giải đấu trong nước sẽ thấy, tình trạng cá cược “chui” bị công an bắt diễn ra ở khắp nơi, từ quán cà phê, quán nhậu cho tới các đường dây xuyên Việt, xuyên biên giới. Trước ngày trái bóng lăn trên đấu trường World Cup năm nay, giới chức nhiều nước châu Á cũng lo sốt vó bùng nổ cá độ bất hợp pháp và VN cũng không ngoại lệ. Cá độ không phải câu chuyện mới, nhưng giờ đây tinh vi hơn nhiều khi những người chơi cá độ bất hợp pháp đã chuyển sang nền tảng trực tuyến với nhiều hình thức đa dạng, gây khó khăn cho cơ quan quản lý và cả công an. Một tính toán cho thấy, mỗi năm chúng ta mất hàng tỉ USD cho nhà cái nước ngoài từ cá độ bất hợp pháp.

Bóng đá VN trước nay vẫn luôn khát vốn để phát triển; nhu cầu của người dân là có thật; tình trạng cá cược “chui” là không thể kiểm soát hết được. Nghị định về cá cược đã có, các giải bóng đá trong nước và thế giới ngày càng nhiều, càng hấp dẫn... Nếu hợp pháp hóa cá cược sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách, góp phần đầu tư ngược lại cho thể thao, thúc đẩy bóng đá phát triển. Chúng ta đã ấp ủ gần 2 thập niên, lẽ ra đến khi nghị định có hiệu lực thì phải chuẩn bị sẵn khung pháp lý chặt chẽ triển khai chứ không phải vẫn còn thận trọng đến mức cởi nhưng lại không mở thế này.

Thêm một mùa World Cup nữa lại đến, nhưng cá cược bóng đá tại VN vẫn chưa thể triển khai vì thiếu nhà cái.