Con tin cho nhà thầu

Những người quan tâm có lẽ đang có chung câu hỏi: trong suốt hơn 1 năm qua, dù khối lượng chỉ còn lại hơn 1%, tổng thầu EPC (thiết kế, cung ứng, thi công) - Công ty hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc đang làm gì mà chưa thể đưa dự án về đích?

Vướng mắc lớn nhất của 1% khối lượng nằm ở khâu nghiệm thu, đăng kiểm mà lỗi phần lớn do tổng thầu Trung Quốc chưa thực hiện một số thử nghiệm quan trọng của đoàn tàu, chưa hoàn chỉnh hồ sơ để tiến hành đánh giá chứng nhận an toàn độc lập, an toàn hệ thống... khiến hầu hết các khâu nghiệm thu đều đang bị ách lại. Trong khi đây là nút thắt cuối cùng để dự án đi vào vận hành thương mại.