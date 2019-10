Công lý bị bỡn cợt

Nhưng ồn ào không phải bởi đây là lần đầu tiên sau những đồn thổi trong suốt hơn 1 năm qua, người ta được tận mục tên tuổi những phụ huynh “quyền lực” đã tác động nâng điểm cho con, mà chủ yếu là vì những lý do kỷ luật được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đưa ra mang đầy tính trào phúng.

Bà Đặng Ngọc Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, bị ủy ban này yêu cầu “kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm” vì lý do đã để “mẹ đẻ tác động nâng điểm cho con”. Và chồng bà Hà, ông Mai Văn Thực, Trưởng phòng PC11, Công an tỉnh Hà Giang, cũng chịu hình thức kỷ luật tương tự với lý do đã để “mẹ vợ tác động nâng điểm cho con”.

“Dí dỏm” hơn nữa là lý do kỷ luật với hình thức kiểm điểm vợ nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nay là Phó ban Kinh tế T.Ư Triệu Tài Vinh. Bà Phạm Thị Hà, với chức vụ Phó giám đốc Sở NN-PTNT, đã phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì “ để em chồng tác động nâng điểm cho con ”. Còn em ruột ông Vinh là bà Triệu Thị Giang, Phó phòng Kinh tế đối ngoại (Sở KH-ĐT), bị khiển trách vì đã nhờ người tác động nâng điểm cho cháu ruột.

Nhiều người nói rằng, nếu việc tác động để nâng điểm cho con, cháu dù bằng tiền hay bằng quan hệ, quyền lực là một sự coi thường tính nghiêm minh của pháp luật , thì mức án kỷ luật “kiểm điểm sâu sắc” của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang với lý do để em chồng nâng điểm cho con chẳng hơn gì sự bỡn cợt đầy mỉa mai đối với công lý.

Bởi lẽ ngay cả những người có đầu óc hài hước nhất cũng khó có thể nghĩ ra được một danh sách “lắt léo” hơn khi trong cả hơn một chục trang danh sách kỷ luật, tên nguyên Bí thư Tỉnh ủy không hề được nhắc đến dù ông Vinh là chồng bà Phạm Thị Hà và là bố của cháu ruột bà Giang. Cánh phóng viên may mắn vượt qua thử thách ấy chỉ vì cách đây vài năm ông Vinh từng vướng vào ồn ào “cả họ làm quan”.

Hơn một năm trước, khi thông tin con ông Vinh là 1 trong hơn 100 thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang, chính ông Vinh đã nghi ngờ: “Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”. Có lẽ khi đặt câu hỏi ấy với báo chí, ông Vinh chưa kịp nói chuyện với em gái để biết rằng, người đã đưa con ông “vào tròng”, đã làm hại cả ông lẫn vợ, lại chính là cô ruột của con ông.