Được và mất

Rồi chuyện xuống đường manh động của công nhân một vài công ty lớn ở các tỉnh, thành khác. Thảy đều có mặt nhiều thanh thiếu niên. Dù tạm thời bị ngăn chặn, giải tán nhưng những người trẻ này vẫn cần được tuyên truyền giải thích, thuyết phục, thậm chí xử lý theo pháp luật để không tái diễn việc làm gây rối loạn và tổn thất cho cộng đồng, xã hội.

Chắc chắn đằng sau các bạn là một số người lớn của các tổ chức phản động đang bày ra chiêu trò tuần hành, chặn quốc lộ, vây cơ quan công quyền, đốt phá tài sản công... Cái cớ để kích động là những điều vô căn cứ, những kiểu nhân danh để vu khống, tạo bức xúc nhằm thúc đẩy hành vi bộc phát lan tỏa kiểu hùa theo. Các bạn, đã nhẹ dạ và hung hãn với những phản ứng đáng thương, và đáng giận.

Các bạn được gì khi làm những điều phạm pháp ấy? Không được gì cả. Có chăng là tí chút hả hê vì gồng mình làm theo lời xúi giục của kẻ xấu mà không rõ động cơ, không ý thức về hậu quả hành vi; bất chấp miễn là sướng tay, sướng miệng. Đối mặt với các bạn là những chiến sĩ cảnh sát cơ động cùng lực lượng chức năng, đã kiên quyết và kiên nhẫn hết mức có thể trong nguyên tắc kiềm chế để không xảy ra điều đáng tiếc.

Các bạn mất gì khi đóng vai con chốt qua sông trong ván cờ thù địch? Mất nhiều lắm. Sao lại tự biến mình thành những công dân bất hảo; dù biện minh bằng bất kỳ lý do nào cũng không được cộng đồng, gia đình chấp nhận, nếu không nói là bị lên án. Chẳng có điều gì tốt đẹp nào đằng sau lời xúi giục của đám chủ mưu phản động đến nỗi bạn phải bỏ bê công ăn việc làm, tạo ra sự cố. Cái giá mà bạn phải trả là vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhiều yếu tố. Vừa gây rối an ninh trật tự, rồi gây bạo loạn; vừa chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích, vừa hủy hoại tài sản, công trình... Hậu quả mà các bạn gây ra là ách tắc giao thông; sản xuất, dịch vụ bị đình trệ; môi trường du lịch hoen ố; nhà đầu tư lo lắng, tính chuyện di dời; tài sản bị đốt phá phải mua sắm, sửa chữa bằng tiền thuế của chính các bạn và người thân... Nhiều người vô can khác đã lây chịu thiệt hại các mức độ khác nhau. Rồi công ăn, việc làm, tương lai, gia đình của các bạn sẽ ra sao, nếu cứ dây dưa với bóng đen ám ảnh và xúi giục.

Đáng trách, thậm chí là đáng bị phán xử, các bạn cần mở lòng để tiếp nhận đầy đủ thông tin, hiểu rõ bản chất vấn đề, tiếp thu lời khuyên can một cách bình tĩnh. Bạn cần nhận rõ mình chỉ là công cụ trong tay kẻ tung hê “yêu nước” nhưng bày ra thứ phá hoại; hoặc chí ít chỉ là đám trẻ nông nổi a dua theo sự kích động, lu loa của kẻ xấu.

Khi nhận ra mình bị mất gì, chính là các bạn lại được. Ấy là cái được của suy nghĩ đúng đắn mà xử sự một cách phù hợp trong khuôn khổ của pháp luật, của điều hay, lẽ phải.