Không thể trì hoãn

Điều đó không hề nói quá. Vụ cướp tại Trạm thu phí cao tốc Long Thành - Dầu Giây vừa rồi cho thấy số tiền có trong các trạm thu phí từng thời điểm rất lớn, nguy cơ xảy ra cướp bóc. Thế nhưng, thu phí không dừng (ETC) vừa an toàn, tiện lợi, minh bạch lại được triển khai hết sức ì ạch, không đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân thì đủ cả, ông này thì kêu ông kia không đủ năng lực; ông kia lại kêu công nghệ phức tạp nên phải làm cầm chừng... vì sợ không hiệu quả. Cứ nhùng nhằng, cù nhầy và cuối cùng thì hàng loạt trạm thu phí, trong đó không ít trạm có số lượng xe lưu thông qua rất lớn, vẫn thu phí thủ công. Cũng từ đó chuyện mập mờ doanh thu, gian lận thuế và đỉnh điểm là bị cướp bóc ở trạm thu phí đã xảy ra.

Chủ đầu tư tìm cách trì hoãn triển khai ETC là điều dễ hiểu. Bởi càng mập mờ, họ càng có lợi. Đó là điều không thể phủ nhận. Với tất cả những gì đã xảy ra từ trước tới nay liên quan đến việc các dự án BOT, chúng ta không thể trông đợi ở họ sự tự giác. Nhưng ở góc độ quản lý nhà nước, tại sao lại để xảy ra chuyện chây ì triển khai ETC? Tại sao thấy chậm trễ lại không chế tài thật mạnh, thật nghiêm minh để buộc các nhà đầu tư BOT phải chấp hành đúng yêu cầu của Thủ tướng liên quan đến việc này? Có những quy định liên quan đến hàng triệu người còn thực hiện được, huống hồ chi một quy định đúng đắn, cần thiết, hiệu quả và chỉ liên quan đến một số doanh nghiệp?

Chúng ta nói rất nhiều về công nghệ 4.0, về thanh toán không dùng tiền mặt, về những dịch vụ tiện ích cho người dân... thì thu phí không dừng là minh chứng đơn giản nhất, rõ nhất cho những vấn đề này. Đừng đổ lỗi cho người dân không mặn mà gắn thẻ trả tiền tự động, các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc này hãy tự hỏi về động cơ thực sự của việc để các nhà đầu tư BOT chây ì triển khai thu phí không dừng. Không chỉ là nguy cơ thất thoát ngân sách, mập mờ doanh thu, gian lận thuế phí mà còn khiến người dân mất lòng tin.

Chẳng có lý do gì để biện minh cho việc trì hoãn triển khai ETC cả.