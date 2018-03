Và cả là việc nhiều người lên tiếng đòi truy tố ngay lập tức những ai liên quan đến đầu tư và quản lý chung cư này.

Nhưng đó không nên là việc duy nhất cần làm để ngăn chặn những trường hợp đau lòng tương tự trong tương lai. Còn một việc nữa cần làm. Rất cần làm, ở từng chung cư, từng khu phố, từng gia đình.

Chuyện được kể lại từ những trường hợp thoát hiểm, như trường hợp của người mẹ trẻ cứu thoát được hai con nhỏ và bản thân mình khỏi đám cháy ở chung cư Carina, cho thấy chính những kỹ năng sinh tồn đơn giản đã giúp người mẹ hoàn thành sứ mệnh bảo vệ con thơ trong khói lửa.

Thật đau đớn, một số trường hợp nạn nhân đã vĩnh viễn ra đi. Trong số 13 trường hợp tử vong, chúng ta nghe nhắc đến những trường hợp quá xót xa. Có người phải chọn cách nhảy, đu dây… để thoát hiểm trong vụ cháy này, rồi vì thế mà mất mạng.

Bản thân cuộc sống là nguy hiểm, cho dù chúng ta có nỗ lực bao nhiêu lần đi nữa để xây dựng và duy trì các điều kiện an toàn cho cuộc sống. Nhưng bên cạnh việc xây dựng và duy trì các điều kiện an toàn, chẳng thể xao nhãng việc làm thêm một điều nữa. Là phải học thật nghiêm túc những kỹ năng sinh tồn quan trọng như kỹ năng thoát hiểm. Thoát hiểm trong bão lũ. Thoát hiểm trong sự cố giao thông. Thoát hiểm trong hỏa hoạn. Thoát hiểm trong những tình huống mạng sống bị đe dọa bởi một sự cố hoặc một tác nhân bất ngờ ập đến ngoài tầm kiểm soát.

Chuyện nhà chung cư ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM thế nào rồi cũng là một xu hướng phổ biến trong cư trú đô thị. Chúng ta luôn có quyền đòi hỏi việc thiết lập các điều kiện đảm bảo an toàn như báo cháy, chữa cháy, như lối thoát hiểm, kiểm soát an ninh tòa nhà, an toàn điện…Chúng ta cũng luôn có quyền đòi hỏi chính quyền, nhà đầu tư, ban quản lý chung cư phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm cần thiết với người dân trong việc đảm bảo an toàn cư trú. Nhưng cũng nên tự đòi hỏi mình và gia đình một điều.

Là phải chủ động tìm kiếm và tham gia những khóa huấn luyện kỹ năng sinh tồn cần yếu như kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng xử lý đám cháy, kỹ năng trợ giúp nhau trong hỏa hoạn… Hãy tìm học những kỹ năng đó không phải vì ban quản lý chung cư yêu cầu, mà là vì chính sự an toàn cho bạn và gia đình. Và hãy tìm học những kỹ năng đó thật sự nghiêm túc để thụ đắc thành kỹ năng thực sự của bạn, chứ không phải học theo phong trào. Liệu bạn có ở trong số những người không hề biết cách sử dụng bình CO 2 để dập lửa ngay cả khi bạn đang cầm nó trên tay?