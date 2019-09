Nâng cấp bộ máy, chất lượng có nâng ?

10 năm trước, để “gác cửa” an toàn thực phẩm cho hàng triệu dân TP.HCM, ngành y tế TP chỉ có 4 người, sau đó tăng lên 8 người chuyên trách thuộc Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (Sở Y tế TP). Từ năm 2009, TP “nâng cấp” Phòng Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) lên thành Chi cục ATTP thuộc Sở Y tế.