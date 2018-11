Nhún nhường thỏa hiệp

Nhiều người càng không thể hiểu khi lãnh đạo VFF nhún nhường, nhanh chóng giải quyết vé cho họ để đổi lại việc họ không đốt pháo sáng ở những trận có đội tuyển VN thi đấu. Trong khi đó, hàng ngàn người chen chúc cả ngày ở Mỹ Đình, có những cụ già thức trắng đêm để xếp hàng mua vé lại ra về trắng tay.

Dẫu biết rằng, qua những lần VFF bị phạt nặng vì CĐV VN đốt pháo sáng trên khán đài, lãnh đạo VFF phải chọn cách giải quyết an toàn. Dẫu biết rằng lời cảnh báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc tuyển VN sẽ phải đá sân trung lập nếu để CĐV tái diễn tình trạng đốt pháo sáng đã khiến VFF không dám làm mất lòng nhóm CĐV chuyên quậy phá này.

Nhưng nói gì thì nói, cách giải quyết của VFF không ổn. Bởi nếu nhún nhường lần 1 sẽ có lần 2 và lần thứ n..., không chỉ 1 nhóm CĐV kia sẽ tiếp tục ra yêu sách mà sẽ còn nhiều tấm gương xấu khác. Và ai dám bảo đảm mỗi khi đã có vé vào sân nhóm CĐV kia lại không tiếp tục đốt pháo sáng như những lần họ đã làm trước đây để phá VFF, làm xấu hình ảnh bóng đá VN?

Tại sao lại nhún nhường trong khi chúng ta có thể mạnh tay đẩy lùi nạn pháo sáng ra khỏi sân bóng? Trong mỗi giải đấu quốc tế, các lực lượng an ninh đều có mặt với tư cách thành viên BTC giải để giải quyết các vấn đề an ninh, an toàn và nạn CĐV quậy phá trước, trong, sau mỗi trận đấu.

Tại sao chúng ta không làm mạnh tay khi các CĐV đốt pháo sáng đã bị điểm mặt qua các giải đấu trước? Chí ít cũng phải làm thật chặt việc kiểm soát ở cổng ra vào để nhóm CĐV này không thể đem pháo sáng vào sân. Cần hơn nữa là cấm các CĐV này đến sân như các quốc gia trên thế giới vẫn làm đối với các hooligan chuyên quậy phá.

VFF cần nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý mạnh tay đối với các CĐV vào sân đốt pháo sáng và quậy phá, bởi việc nhận diện và xác minh danh tính các CĐV đốt pháo sáng là không khó. Thiết nghĩ mỗi khi chúng ta có biện pháp mạnh phù hợp thì sẽ triệt tiêu nạn đốt pháo sáng trên sân, lúc đó VFF sẽ bỏ được mối lo nặng ngàn cân và khỏi phải đưa ra cách giải quyết mà dư luận gọi là thỏa hiệp.