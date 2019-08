Những quy định bao đồng

Thông tin Bộ Công an và Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng do người Trung Quốc điều hành tại khu đô thị mới Our City nằm ngay trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc P.Hải Thành, Q.Dương Kinh, TP.Hải Phòng, khiến nhiều người “té ngửa”.