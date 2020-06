Nỗ lực đã được đền đáp

Hai mặt hàng dù chẳng liên quan gì đến nhau nhưng thành quả đạt được thì có điểm giống nhau, đó là nhờ nỗ lực "chớp" được cơ hội trong khó khăn dịch bệnh.

Đến cuối tháng 4, khi Chính phủ đã bỏ quy định áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế thì ngay lập tức, những chiếc khẩu trang "made in Việt Nam" đã được chuyển đi khắp nơi, góp phần giúp người dân nhiều nước phòng chống dịch bệnh. Không chỉ giúp thế giới an toàn hơn, sản xuất khẩu trang cũng giúp rất nhiều DN trong nước giữ công ăn việc làm, thu nhập cho hàng triệu người lao động , góp phần bảo đảm an sinh xã hội.