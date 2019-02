Phải là một tội danh

Thực tế liên quan đến hành vi này càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Nhiều vụ tái phạm bất chấp. Đã dẫn đến chuyện cãi lộn, đâm chém nhau giữa người dân vì chuyện nhắc nhở hát karaoke to tra tấn hàng xóm. Giờ còn thêm chuyện thanh niên đánh trả công an vì bị nhắc nhở và bị tắt loa “kẹo kéo” vì hát karaoke giờ khuya.

Và vì không định danh pháp lý đúng cho một kiểu hành vi đã trở nên phổ biến, có tác động xấu đến cộng đồng như thế để điều chỉnh nghiêm khắc bằng luật pháp, nên chính quyền cũng lúng túng trong xử lý. Mỗi lần có vụ việc dùng loa kẹo kéo hát karaoke gây ảnh hưởng cộng đồng thì người chính quyền đến nhắc nhở, người tổ chức hát karaoke tranh cãi lý lẽ, thậm chí luôn cho mình không làm gì sai mà bị chính quyền can thiệp vào tự do của người dân. Rồi có trường hợp, tranh cãi cực đoan dẫn đến khiêu khích, thách thức khiến người chính quyền mất bình tĩnh, có hành xử lệch chuẩn văn hóa công vụ như tát người, bước từ chỗ đúng sang chỗ sai, cuối cùng phải lên tiếng xin lỗi. Thậm chí như đã nói, mới đây ở Đà Nẵng còn dẫn đến chuyện nhóm thanh niên lao vào đánh công an khi bị tắt loa hát.

Người chính quyền còn bị như thế thì chuyện người dân bị chém vì “dám” nhắc nhở hàng xóm hát karaoke tra tấn đêm khuya cũng chẳng có gì lạ.

Chúng ta không nhất nhất phải cực đoan hóa các quy định pháp luật để tạo ra một môi trường sống chật hẹp, khó chịu. Nhưng khi chính bản thân môi trường sống đã trở nên chật hẹp hơn rất nhiều do chính những hành xử kiểu luật rừng, kiểu ngang nhiên bất chấp sự tôn trọng cộng đồng thì chúng ta lại dứt khoát phải cần đến những quy định luật pháp rành mạch, nghiêm minh để điều chỉnh hành xử. Chứ không thể chọn cách à uôm kiểu nhắc nhở hay phạt nhẹ hều cho có.

Theo quy định tại điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP, hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau, thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng. Nói thẳng, mức phạt như thế thì chẳng khác nào khuyến khích bỏ ra vài trăm ngàn để mua cơ hội tra tấn hàng xóm bằng hát karaoke với loa kẹo kéo. Và luật lệ cũng đừng tự đặt ra những bẫy kỹ thuật rắc rối kiểu như “người vi phạm có thể bị phạt tiền lên đến 160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA”. Đợi đo mức decibel lấy bằng chứng rồi xử phạt thì chắc quan hệ cộng đồng hàng xóm láng giềng đã tan nát, đổ vỡ.

Không kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi phá hoại sự bình yên của cộng đồng của những người chỉ vì thú vui riêng mình mà sẵn sàng tra tấn người khác bất chấp các chuẩn mực hành xử thì biết đến bao giờ chúng ta có được một xã hội văn minh?