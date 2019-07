Tiền mất, tật mang

Một lý do quan trọng không kém là sự chủ quan của chính những người mua đất nền của Alibaba nói riêng và trên thị trường nói chung. Khi có nguy cơ mất tiền, ai cũng than đó là tài sản tích cóp cả đời, là số tiền phải vay ngân hàng mua đất với hy vọng có chỗ "an cư lạc nghiệp". Thế nhưng bỏ một số tiền lớn, từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng mà không thèm tìm hiểu các thông tin về quy hoạch, hồ sơ, giấy phép dự án đó như thế nào, uy tín chủ đầu tư ra sao... thì đúng là quá chủ quan. Cần biết, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đều đã triển khai tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến, chỉ cần lên mạng "search" là có khá đầy đủ mà không cần phải ra tận UBND phường như trước. Đặt trường hợp không quen sử dụng internet đi chăng nữa thì việc lên UBND phường, xã, quận, huyện hỏi cho chắc chắn trước khi xuống tiền nhằm bảo vệ tài sản của mình, của gia đình mình... thiết nghĩ là việc tối thiểu phải làm. Đó là chưa kể các thông tin về dự án ma, các chủ đầu tư thiếu uy tín... nhan nhản khắp nơi. Ấy thế mà mỗi công ty ma, dự án ma "vỡ" vẫn có hàng trăm, hàng ngàn nạn nhân.