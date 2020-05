Nhưng liệu bao nhiêu người tin đó là lỗi cá nhân một ông trưởng thôn chỉ do thiếu hiểu biết, khi sự thực đến giờ nó đã làm “toang” nhiều thứ mà các cấp chính quyền địa phương, không chỉ ở Thanh Hóa lâu nay muốn che đậy: Cuồng thành tích xóa đói giảm nghèo, cuồng thành tích nông thôn mới và sự giả dối đến từ chính các quan chức địa phương.

Căn nguyên của tình trạng này đều xuất phát từ bệnh cuồng thành tích, thói háo danh, giả dối và vô cảm của cán bộ, công chức và chính quyền địa phương. Người ta sẵn sàng sử dụng quyền lực trong tay để đe dọa người dân, đưa họ ra khỏi hộ nghèo, cận nghèo để cá nhân cán bộ, chính quyền địa phương báo cáo thành tích, bất chấp sự khó khăn của người dân.

Trục lợi chính sách là vi phạm pháp luật, trục lợi chính sách cho người nghèo còn là vô đạo đức. Do vậy, xử lý đối với vụ việc này không thể như xử lý cán bộ biến chất thông thường. Nói một chính sách tốt luôn cần cán bộ thực hiện tốt là vậy.

Ngoài ra, hộ nghèo, cận nghèo chỉ là 1 trong 6 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 được hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng. Đây là đối tượng rất rõ ràng về điều kiện, danh sách mà còn xảy ra tình trạng đáng buồn này. Do đó, chúng ta cần tiến hành rà soát, giám sát đồng loạt đối với việc thực hiện chi trả gói an sinh xã hội cho người bị ảnh hưởng do Covid-19 ở các địa phương, đặc biệt với đối tượng là lao động tự do. Đây là những người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom phế liệu, bốc xếp, vận chuyển hàng hóa, xe ôm, người bán vé số... rất dễ bị những cán bộ không trung thực lợi dụng, làm sai lệch.