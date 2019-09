Vụ án chưa từng có

Vụ án AVG nếu không kịp phát giác sẽ gây thiệt hại cho nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng, trong khi đó 2 cựu bộ trưởng khai nhận khoản tiền chỉ tương đương chưa đến 1%. Đây là một biểu hiện “vừa ăn, vừa phá” nhức nhối trong xã hội hiện nay.

Công tác phòng chống tham nhũng chưa bao giờ được coi là việc dễ. Một trong những lý do khó nhất được chỉ ra là do đối tượng tham nhũng lại là người có chức vụ, quyền hạn , nên thường là những người am hiểu pháp luật , được tiếp cận nhiều thông tin, có điều kiện kinh tế, có quan hệ rộng nên rất khó phát hiện và xử lý.