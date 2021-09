Đáp đền bạn đọc

H ôm nay 10.9, báo in ôm nay 10.9, báo in Thanh Niên trở lại phụng sự bạn đọc sớm hơn dự định. Dòng chảy thông tin của Thanh Niên lại về trên mặt báo, trên tay cầm tờ báo in của nhiều công chúng đã gắn bó với văn hoá đọc báo truyền thống và nền nã.

Báo in Thanh Niên tạm ngưng phát hành từ 23.8 và dự định trở lại từ 16.9. Khoảng dừng ấy trong “bản giao hưởng thời gian” hơn 35 năm của báo in Thanh Niên không khỏi “gây thương nhớ” cho không ít công chúng và người cầm bút. Trân trọng cảm ơn đội ngũ báo in của Thanh Niên đã nỗ lực vượt lên nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra để trở lại sớm hơn trong mong đợi của nhiều bạn đọc trung thành. Bạn đọc chúng tôi thông cảm với quyết định rất khó khăn của toà soạn trong hoàn cảnh đặc biệt, và xin được chia sẻ niềm vui với đội ngũ báo in Thanh Niên ngày phát hành trở lại.

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Thông tin và Truyền thông đã có chủ trương và dự án hỗ trợ các cơ quan báo chí, trong đó có Thanh Niên, tiếp tục duy trì hoạt động để phục sự xã hội, phụng sự công chúng trong hoàn cảnh dịch bệnh gây ra những khó khăn nghiêm trọng.

Trong 18 ngày báo in Thanh Niên tạm dừng phát hành vừa qua, đội ngũ làm báo của Thanh Niên vẫn tận tuỵ phụng sự bạn đọc qua kênh báo điện tử Thanh Niên online . Những tin tức tin cậy và cập nhật nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19, về cảnh quan thời sự trong nước và quốc tế vẫn được đội ngũ làm báo của Thanh Niên tiếp cận và chuyển đến bạn đọc kịp thời qua kênh Thanh Niên online. Tinh thần phụng sự bạn đọc của Thanh Niên được đội làm báo online gánh vác trọn vẹn.

Báo in Thanh Niên được nhiều bạn đọc trung thành khích lệ, thúc giục để sớm phát hành trở lại. Nhiều bạn đọc báo in Thanh Niên trên cả nước đã quen với hàng chục năm trời mỗi sáng đều đón tờ báo in, liếc ngay vào trang nhất, điểm nhanh những tít bài “đinh” được nhấn mạnh bằng cỡ chữ to,… Có những thói quen rất an nhiên và nền nã nên ở lại mãi mãi cùng đời sống con người, dù có thể công nghệ đang tạo ra những viễn cảnh vật đổi sao dời. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội vẫn muốn hiện diện trên mặt báo in Thanh Niên vốn đã định hình niềm tin của không ít khách hàng và công chúng. Dù có thể có hàng chục kênh thông tin khác nhau để thực hiện mục tiêu truyền thông doanh nghiệp, truyền thông tổ chức, nhưng báo in vẫn có vị thế riêng của mình trong sự tin tưởng của các tổ chức, doanh nghiệp. Nhiều kênh truyền thông mới đang chiếm giữ ưu thế trên xa lộ thông tin hiện đại, đang tạo ra rất nhiều thay thế, nhưng không có nghĩa là sẽ thay thế được tất cả.

Hôm nay báo in Thanh Niên đem biết bao nhiêu yêu thương của công chúng trở lại. Hy vọng những cải tiến về nội dung và về trình bày được đội ngũ báo in Thanh Niên trong 18 ngày tạm dừng phát hành vừa qua sẽ giúp báo in Thanh Niên phụng sự bạn đọc tốt hơn nữa, đáp đền kỳ vọng và tình cảm của bạn đọc trọn vẹn hơn nữa.