Để dân cùng chống dịch

n sắp tròn 18, hôm nay cậu tập tự lấy mẫu test nhanh Covid-19 . Sau một lúc lúng túng, cậu cũng lấy được mẫu dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đây là lần thứ 4 An test Covid kể từ đầu mùa dịch lần này. 3 lần trước cậu đều test cộng đồng hoặc dịch vụ. Làm thử, cậu mới biết ra là, tự lấy mẫu cũng không quá khó. Mẹ cậu bảo rằng tự test chẳng những nhanh mà còn rẻ hơn test dịch vụ rất nhiều, đặc biệt, lại an toàn hơn cả test dịch vụ lẫn cộng đồng.

An chỉ là một trong rất nhiều người dân trong vùng dịch muốn chấp hành chủ trương xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng của chính quyền nhưng rất ngại đến với các điểm xét nghiệm công cộng do địa phương tổ chức.

Nhớ lại, ngày 3.7, An từ Đồng Nai lên TP.HCM test covid để thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường phổ thông Năng Khiếu nơi cậu học cấp 3. Rồi 5.7, cậu lại một lần nữa phải test dịch vụ để lấy giấy chứng nhận âm tính, như giấy thông hành về lại Biên Hòa sau khi thi. Công cuộc test của các công dân thật sự vất vả nhiêu khê, tốn kém và đầy rủi ro lây nhiễm.

Một số đơn vị hiện vẫn phải duy trì sản xuất thì thỉnh thoảng lại phải thuê ekip của ngành y tế đến để test cho nhân viên của mình, tốn bộn tiền.

Rất may, từ ngày 23.8, ở tâm dịch lớn nhất cả nước, TP.HCM cũng bắt đầu triển khai hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 bằng test nhanh kháng nguyên virus Sars-Covi-2. Đây được coi là giải pháp quan trọng trong chiến lược mới giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, giảm tải áp lực y tế trước yêu cầu xét nghiệm diện rộng.

Người dân lấy mẫu ở nhà chỉ cần đội giám sát và tình nguyện viên, mỗi đội phụ trách một khu vực, khi cấp phát sinh phẩm đến từng hộ có cả đại diện chính quyền đi cùng. Những người không thể tự làm, đội giám sát có thể giúp đỡ, hướng dẫn. Ông Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế - cho biết thêm: “Thời gian trước, việc lây lan trong lúc lấy mẫu xét nghiệm đã xảy ra do chưa đảm bảo điều kiện về sát khuẩn của nhân viên y tế. Cho nên việc để người dân tự lấy mẫu sẽ đảm bảo an toàn cho công tác xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng. Chúng tôi hy vọng với sự tham gia tự nguyện của người dân trong việc lấy mẫu và sự theo dõi giám sát của ngành y tế, số lượng lấy mẫu sẽ tăng lên nhiều lần so với thời gian trước.”