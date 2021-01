Phát minh nhỏ, hiệu quả không nhỏ

Một chủ shop hoa ở TPHCM cho biết, việc giữ độ tươi lâu của hoa có ý nghĩa quyết định trong giá thành, lợi nhuận của người bán. Sau 6 tháng dùng thử nghiệm sản phẩm, hoa tươi lâu hơn, chủ shop hoa này giảm được 2 nhân công chuyên thay nước, cắt cành hoa, để họ làm việc khác. Khách hàng thấy sản phẩm hiệu quả quay lại mua nhiều hơn, giúp chủ shop hoa tăng doanh thu từ 70 triệu lên gần 100 triệu mỗi tháng.

Phát minh của anh Lê Trung Hiếu không lớn, nếu so nó với những phát minh lớn. Nhưng có thể đố nhiều vị TS, nhiều vị học hàm học vị cao hơn anh Hiếu nghĩ ra được một “phát minh nhỏ” như thế đấy! Phát minh ấy có hiệu quả gì không ư ?

Trên thế giới , hàng ngày vẫn có rất nhiều phát minh đăng ký bản quyền. Có những phát minh rất lớn, mang lại hiệu quả kinh tế, chuyên môn và ý nghĩa xã hội lớn. Nhưng cũng có nhiều phát minh cỡ “nhỏ” mang lại lợi ích kinh tế vừa phải, nhưng nó đúng là có lợi ích hẳn hoi. Nếu chúng ta so phát minh nhỏ nhưng có lợi ích thấy rõ của anh Hiếu với “dự án nuôi bò lai bò tót” gì đó, tiêu tốn dăm bảy tỉ đồng của nhà nước ngon ơ, nghiệm thu dự án xong, tiền thanh toán đầy đủ, thì bỏ mặc mấy con bò lai ốm trơ xương, sắp chết đến nơi chỉ vì…đói. Nghiên cứu như thế có lợi ích gì không, ngoài chuyện tiêu tốn tiền ngân sách ? Có không ít những “dự án nghiên cứu” như vậy, ở rất nhiều lĩnh vực tại Việt Nam. Và số tiền tiêu tốn cho “nghiên cứu” không hề nhỏ. Hãy so những “dự án nghiên cứu” ấy với phát minh nhỏ của anh Lê Trung Hiếu, nó “nhỏ nhưng có võ”, vì nó mang lại niềm vui cho người chơi hoa, mang lại tiền bạc cho người bán hoa ở các shop, và quan trọng hơn, nó kích thích sự tìm tòi, phát minh sáng chế , dù nhỏ, ở rất nhiều người trẻ. Họ có thể đang học phổ thông, đang học đại học, hay mới tốt nghiệp, học hàm học vị chưa có gì, nhưng nếu họ say mê nghiên cứu tìm tòi, nếu họ muốn phát minh những cái nhỏ nhưng mang lại lợi ích cho xã hội, dù lợi ích chưa lớn, thì những thành công của họ kích hoạt niềm đam mê sáng tạo thực sự cho nhiều người trẻ. Israel thành quốc gia phát triển cao độ chính là nhờ từ những “phát minh nhỏ” nhưng hữu ích như thế.