Thương tổn khi xem giáo dục như hoạt động kinh doanh

hi mà cánh cửa các trường công không đủ rộng mở để sẵn sàng chào đón lượng sinh viên quá lớn, thì việc tạo một thị trường tự do trong giáo dục là điều đáng hoan nghênh. Xu hướng thương mại hoá giáo dục ngày càng mạnh mẽ ở Việt Nam do lợi nhuận khủng từ hoạt động kinh doanh này mang lại. Đây cũng là lý do vì sao các cơ sở giáo dục ngoài công lập mọc lên như nấm từ các trường tiểu học đến đại học. Tuy nhiên, những sự xung đột xảy ra gần đây liên quan đến hệ thống giáo dục tại Việt Nam từ cấp tiểu học cho đến đại học, cho thấy môi trường giáo dục đang bị "thương mại hóa"- một hoạt động kinh doanh mà thiếu kiểm soát đang dần đem đến những hệ luỵ.