Tại Festival tôm Cà Mau lần 2 năm 2026 (diễn ra từ ngày 21 đến 25.11), tôm sú khô nguyên vỏ giá 2,5 triệu đồng/kg vẫn hút khách. Người làm nghề phải lựa tôm sú sống cỡ 8 - 10 con/kg.

Tôm sú khô giữ màu đỏ tự nhiên sau 24 giờ phơi, sấy trong nhà màng ẢNH: G.B

Những con tôm sú khô cỡ đại lần đầu được Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) đưa đến trưng bày. Tôm còn nguyên con, nguyên vỏ, đỏ au. Loại tôm cỡ đại giá 2,5 triệu đồng/kg, loại nhỏ giá 1,2 - 1,6 triệu đồng/kg.

Anh Nguyễn Văn Miên, đại diện Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi giới thiệu tôm sú khô cỡ đại tại Festival tôm Cà Mau lần 2 năm 2026 ẢNH: G.B

Dùng thử tại hội chợ, anh Nguyễn Xuân Định cho biết, tôm khô có thịt dày, mềm dẻo và vị ngọt nhẹ. Theo anh, giá khá cao, nhưng chất lượng và cách đóng gói khiến anh thấy sản phẩm phù hợp để mua làm quà biếu.