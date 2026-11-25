Tại Festival tôm Cà Mau lần 2 năm 2026 (diễn ra từ ngày 21 đến 25.11), tôm sú khô nguyên vỏ giá 2,5 triệu đồng/kg vẫn hút khách. Người làm nghề phải lựa tôm sú sống cỡ 8 - 10 con/kg.
Những con tôm sú khô cỡ đại lần đầu được Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) đưa đến trưng bày. Tôm còn nguyên con, nguyên vỏ, đỏ au. Loại tôm cỡ đại giá 2,5 triệu đồng/kg, loại nhỏ giá 1,2 - 1,6 triệu đồng/kg.
Dùng thử tại hội chợ, anh Nguyễn Xuân Định cho biết, tôm khô có thịt dày, mềm dẻo và vị ngọt nhẹ. Theo anh, giá khá cao, nhưng chất lượng và cách đóng gói khiến anh thấy sản phẩm phù hợp để mua làm quà biếu.
Trong vài ngày diễn ra lễ hội, gian hàng bán được hàng trăm ký tôm sú khô các loại. Bên cạnh tôm đất và tôm thẻ khô vốn quen thuộc, tôm sú khô nguyên vỏ cỡ lớn đang được chuộng làm quà biếu cao cấp dịp lễ, tết.
Theo anh Nguyễn Văn Miên, đại diện Hợp tác xã ba khía Đầm Dơi, tôm sú tự nhiên đạt cỡ đại chỉ chiếm khoảng 2% trong các vuông nuôi. Nguyên liệu ít, có lúc khách phải đặt trước mới có hàng. Tôm thu hoạch xong được đưa ngay về xưởng để phân loại, sục khí ô xy liên tục, giữ tôm sống đến khi chế biến.
Từ cỡ 8 - 10 con/kg lúc còn tươi, mỗi con tôm sau khi sấy nặng 50 - 85 gram. Trước đó, tôm được luộc ở nhiệt độ chuẩn, bẻ tạo dáng rồi đưa vào nhà màng phơi, sấy khép kín suốt 24 giờ. Con tôm sú khô đạt yêu cầu phải có màu đỏ đẹp, đầu không đen, gạch không vỡ. Tôm được đóng gói hút chân không sau khi sấy.
Cách làm này giúp bảo đảm vệ sinh, giữ màu đỏ tự nhiên và vị ngọt của tôm. Phần khó là giữ cho thịt tôm còn dẻo sau một ngày phơi, sấy. "Khâu phơi sấy đòi hỏi sự kiểm soát độ ẩm rất nghiêm ngặt để thịt tôm giữ được độ dẻo vừa phải, không bị khô cứng hay dai", anh Miên chia sẻ.
Nghề làm tôm khô ở Cà Mau được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Tại festival lần này, việc đưa tôm sú khô cỡ đại ra bán dưới dạng tôm khô nguyên vỏ cho thấy cách hợp tác xã nâng giá trị một nguồn nguyên liệu ít gặp trong vuông nuôi, đồng thời tìm thêm đầu mối tiêu thụ cho đặc sản địa phương.
Bình luận (0)