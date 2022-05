Top 10 serum trị mụn hiệu quả, làm mờ vết thâm cho da tươi sáng

Trước khi tìm hiểu top 10 serum trị mụn được tìm mua nhiều hiện nay. Các bạn cùng dành chút thời gian tham khảo cách chọn loại serum phù hợp với làn da của bạn cho làn da luôn tươi mịn, sáng bừng.

Gợi ý cách chọn serum trị mụn phù hợp với làn da của bạn

Mỗi loại da sẽ có những đặc điểm khác nhau, chính vì vậy các hãng mỹ phẩm đã nghiên cứu rất kỹ và cho ra đời các loại serum trị mụn cho từng vấn đề của da. Do đó, trước khi sử dụng, chị em cần biết cách chọn serum trị mụn phù hợp với làn da của mình. Xem ngay một số tip dưới đây nhé!

- Serum trị mụn cho da khô mụn

Da khô mụn rất dễ bị bong tróc, căng rát, xỉn màu. Do đó, chị em nên chọn các loại serum có chứa thành phần cấp ẩm, duy trì độ ẩm cho da như: vitamin B5, glycerin, vitamin E, AHA… giúp nuôi dưỡng làn da trắng mịn.

- Serum trị mụn cho da nhờn mụn

Dầu thừa, bụi bẩn, tế bào chết tích tụ trong lỗ chân lông chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn. Do đó, với da nhờn, chị em nên chọn các serum có thành phần: AHA, BHA, vitamin C, Retinol... để giúp loại bỏ tế bào chết, dầu thừa, đồng thời kiềm dầu, làm thoáng lỗ chân lông. Từ đó, ngăn ngừa mụn phát triển và tái phát. Đồng thời hỗ trợ tái tạo tế bào và nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, mịn màng.

- Serum trị mụn cho da nhạy cảm

Đây là loại da khiến không ít chị em đau đầu vì khá “khó chiều”, rất dễ bị kích ứng. Do đó chị em nên ưu tiên các loại serum dành riêng cho da nhạy cảm, có nồng độ thấp, chiết xuất từ thiên nhiên. Tuyệt đối không dùng các loại có chứa parabens, hương liệu, chất tạo màu…

- Serum trị mụn cho da lão hóa

Từ tuổi 25 trở đi, làn da sẽ bị lão hóa nhanh chóng. Do đó, Vì vậy, với serum trị mụn, chị em nên chọn loại có thành phần retinol, Vitamin C, vitamin E, acid amin, peptide… giúp trị mụn, dưỡng da, đồng thời kích thích việc sản sinh collagen, elastin. Từ đó, phục hồi trẻ hóa làn da, đồng thời ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Điểm mặt 10 serum trị mụn trứng cá, mụn đầu đen, mụn viêm… hiệu quả

Sau khi đã biết cách chọn serum trị mụn phù hợp với loại da, thì hãy cùng tìm hiểu ngay 10 serum trị mụn tốt nhất hiện nay, để chọn lấy sản phẩm phù hợp với mình chị em nhé!

1. Tinh chất trị mụn Murad Outsmart Blemish Clarifying Treatment

Chị em nào có làn da dầu thì hãy thử ngay Outsmart Acne Clarifying Treatment với công dụng đánh bay mụn chỉ trong 7 ngày sử dụng. Sản phẩm này có thể loại bỏ được hầu hết các loại mụn từ mụn sưng, viêm, mụn ẩn, mụn cám, mụn đầu đen… Đồng thời, dưỡng ẩm cho da mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Thành phần chính:

● Salicylic acid: ức chế khả năng phát triển và hình thành mụn, thúc đẩy chu kỳ hồi phục và tái sinh da.

● Hydroxydecanoic acid và Sebacic acid: khả năng làm sạch da siêu cấp, kiểm soát dầu nhờn và cân bằng độ ẩm cho da.

● Lysophosphatidic acid: làm nhỏ lỗ chân lông, đem đến làn da mịn màng nhất.

● Glycolic acid (AHA): tẩy da chết và làm thông thoáng lỗ chân lông.

● Chiết xuất mật ong, Boswellia: dưỡng ẩm, tăng cường sức khỏe làn da.

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu dạng gel lỏng, bôi lên da rất mát, mịn, thẩm thấu nhanh.

● Khả năng kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông rất tốt.

● Các nốt mụn giảm nhanh chóng chỉ trong một tuần sử dụng.

● Da trở nên khỏe mạnh hơn, mụn mới không xuất hiện.

● Dùng được cho cả làn da nhạy cảm.

2. Tinh chất trị mụn giảm thâm La Roche Posay Effaclar Ultra Concentrated Serum

Nếu là một tín đồ yêu thích làm đẹp, chắc hẳn chị em không còn xa lạ gì với thương hiệu La Roche-Posay hàng đầu tại Pháp. Tinh chất trị mụn La Roche-Posay Effaclar Serum Ultra Concentre là sản phẩm nổi bật của hãng với 3 tác động vượt trội: điều trị & ngăn ngừa mụn, giảm thâm và se khít lỗ chân lông. Từ đó, giúp chị em nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng và tươi sáng nhất.

Thành phần chính:

● AHA: Sạch tế bào da chết, làm sáng vùng da bị xỉn màu, thâm sạm, làm đầy các nếp nhăn nông trên mặt và duy trì làn da mịn màng.

● BHA: Làm sạch sâu, thu nhỏ lỗ chân lông, điều trị các loại mụn hiệu quả.

● LHA: Đẩy các nhân mụn sâu bên trong da, kháng khuẩn, kháng viêm, ức chế được sự hình thành vi khuẩn gây mụn.

● Niacinamide: Chống oxy hóa, kháng viêm, làm dịu đi các nốt mụn sưng đỏ, làm sáng da và mờ thâm mụn.

Ưu điểm nổi bật:

● Các đốm mụn cải thiện rõ rệt chỉ sau 7 - 10 ngày.

● Sau một thời gian dùng da được cải thiện mịn màng và sáng hồng hào hơn.

● Nhân mụn được đẩy lên khá tốt, giảm tình trạng mụn đáng kể.

● Khả năng thu nhỏ lỗ chân lông, kiềm dầu hiệu quả.

● Da được tái tạo, khỏe khoắn, trắng sáng, mịn màng.

● Mùi hương tự nhiên dễ chịu khi sử dụng.

Giá tham khảo: 895.000 VND/30ml

3. Tinh chất trị mụn, mờ vết thâm, tái tạo da, ngăn ngừa mụn Eucerin Pro Acne Clearing AI Treatment

Eucerin Pro Acne Clearing AI Treatment được đánh giá rất cao từ phía chuyên gia da liễu nhờ khả năng điều trị mụn. Chỉ sau 1 tuần sử dụng các đốm mụn đáng ghét sẽ bị “đánh bay” nhanh chóng. Đồng thời, vết thâm trên da mờ đi rõ rệt, lỗ chân lông được se khít, da được nuôi dưỡng trở nên trắng hồng tự nhiên.

Thành phần chính:

● Hydroxy Complex 10% (Glycolic Acid, Salicylic Acid và Polyhydroxy Acid): kháng khuẩn, tẩy tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông, làm mờ vết thâm, cung cấp độ ẩm cho da.

● Licochalcone Acid: chống viêm, chống oxy hóa, làm dịu da, giảm sưng đỏ.

● Hydroxy acid, BHA, AHA, PHA… có tác dụng tẩy tế bào chết.

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu dạng kem màu vàng nhạt, bôi lên da không bị nhờn, rít, thẩm thấu nhanh.

● Các đốm mụn sưng, viêm, khô rõ rệt chỉ sau 1 tuần.

● Lỗ chân lông được thu nhỏ sau 1 thời gian sử dụng, mụn mới không hình thành.

● Làn da được nuôi dưỡng trở nên mịn màng, tươi sáng hơn.

Giá tham khảo: 490.000VND/40ml

4. Tinh chất trị mụn ngăn ngừa thâm SVR Sebiaclear Serum

Tinh chất trị mụn SVR Sebiaclear Serum có khả năng trị mụn rõ rệt chỉ sau 1 tuần. Đồng thời giúp làn da được ngậm nước trong suốt 8 giờ trở nên mềm mịn và căng tràn sức sống. Từ đó, bổ sung dưỡng chất giúp làm mờ thâm sẹo, cải thiện màu da đồng đều hơn. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt da nhạy cảm, da dầu, mụn.

Thành phần chính:

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu dạng kem màu vàng nhạt, bôi lên da không bị nhờn, rít, thẩm thấu nhanh.

● Các đốm mụn sưng, viêm, khô rõ rệt chỉ sau 1 tuần.

● Lỗ chân lông được thu nhỏ sau 1 thời gian sử dụng, mụn mới không hình thành.

● Làn da được nuôi dưỡng trở nên mịn màng, tươi sáng hơn.

5. Tinh chất trị mụn và giảm thâm The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Với nồng độ Niacinamide 10% + Zinc 1%, serum trị mụn này sẽ giúp điều tiết dầu thừa và bã nhờn trên da, làm thông thoáng lỗ chân lông, ngăn mụn phát triển và hình thành. Đồng thời, bổ sung dưỡng chất giúp chống lão hóa, mờ thâm, làm sáng và đều màu da.

Thành phần chính:

● Niacinamide (vitamin B3): hỗ trợ giảm mụn, giảm thiểu đốm nâu, thâm mụn, làm sáng da.

● ZinC (kẽm): kháng viêm, tái tạo da, giúp da giảm tiết dầu, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của mụn trứng cá.

● Tamarindus Indica Seed Gum (chiết xuất từ me), Pentylene Glycol: dưỡng ẩm, tăng cường sức khỏe làn da.

Ưu điểm nổi bật:

● Dù có nồng độ Niacinamide khá cao, nhưng được bổ sung chất dưỡng ẩm để cân bằng rất an toàn cho da.

● Hiệu quả trị mụn thấy rõ rệt sau 2 - 3 tuần.

● Hiệu quả kiểm soát dầu nhờn được đánh giá cao.

● Phù hợp cho da mụn, da nhạy cảm.

Giá tham khảo: 350.000VND/60ml

6. Serum trị mụn cho da dầu nhạy cảm Skin1004 Madagascar Centella Ampoule

Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng 100% chiết xuất cô đặc từ Rau Má vùng Madagascar. Chính vì vậy, sản phẩm không chỉ giúp làn da được làm dịu, dưỡng ẩm mà còn giảm sưng viêm, phục hồi và tái tạo làn tươi sáng và mịn màng hơn. Đây là sản phẩm bán chạy của thương hiệu chăm sóc da Skin1004 đến từ Hàn Quốc và đã giành được giải thưởng Best of Beauty Award 2019 Winner do tạp chí Female Daily bình chọn.





Thành phần chính:

● 30% Asiaticoside:cân bằng lượng dầu – nước, tổng hợp Collagen ở tầng biểu bì.

● 30% Asiatic Acid: làm dịu, củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, chống oxy hóa, cải thiện độ đàn hồi của da.

● 40% Madecassic Acid: làm dịu, cải thiện các thương tổn do mụn, làm lành làn da bị tổn thương.

Ưu điểm nổi bật:

● Làm dịu nhanh chóng các đốm mụn sưng viêm.

● Da được phục hồi khỏe mạnh hơn, các vết thương phục hồi nhanh chóng.

● Da được dưỡng ẩm trở nên căng mịn.

● Hiệu quả kiểm soát dầu nhờn, se khít lỗ chân lông được đánh giá cao.

● Làm đều màu da, giảm thâm và bảo vệ da khỏi tác hại của môi trường.

Giá tham khảo: 435.000VND/55ml

7. Tinh chất trị mụn Paula’s Choice Clear Regular Strength Anti-Redness Exfoliating Solution

Đây chính là “chân ái” cho các chị em đang đau đầu với những đốm mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn trứng cá đáng ghét. Tinh chất trị mụn đầu đen CLEAR Regular Strength Anti-Redness Exfoliating Solution với thành phần nổi bật 2% Salicylic Acid sẽ giúp làm sạch sâu trong lỗ chân lông, kháng viêm, kháng khuẩn đẩy lùi nguy cơ gây mụn và làm dịu da.

Thành phần chính:

● Salicylic Acid: loại bỏ da chết, bụi bẩn, bã nhờn, cải thiện kích thước lỗ chân lông

● Chiết xuất trà xanh: kháng viêm, giảm kích ứng, tăng cường chống oxy hóa.

● Panthenol (Vitamin B5): làm dịu da, dưỡng ẩm sâu

Ưu điểm nổi bật:

● Sau 4 tuần sử dụng, 96% khách hàng đồng ý lỗ chân lông được thu nhỏ, 88% khách hàng công nhận tình trạng mụn được cải thiện

● Da được phục hồi khỏe mạnh hơn, mụn không xuất hiện trở lại.

● Khả năng se khít lỗ chân lông được đánh giá cao.

Giá tham khảo: 399.000VND/30ml

8. Lotion giảm mụn, se khít lỗ chân lông White Label Forme Medical Acne Lotion

Sản phẩm chính là trợ thủ đắc lực giúp “đánh bay” mụn hiệu quả với khả năng làm lỏng nhân mụn, tránh được tình trạng viêm da khi nặn mụn. Đồng thời, làm dịu nhanh các vết tấy đỏ, se khít lỗ chân lông, kiểm soát tối đa dầu thừa, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mụn. Từ đó mang đến làn da sáng mịn, căng mướt sau vài tuần sử dụng.

Thành phần chính:

● Hoạt chất Isopropylmethylphenol: kháng viêm, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn tích tụ lâu ngày.

● Isopropylmethylphenol: chống oxy hóa mạnh giúp làn da luôn được tươi trẻ, đều màu.

● Tinh chất mầm đậu nành giàu Vitamin E và Isoflavone: chống viêm, ngăn chặn tác động của tia UV, tăng tính đàn hồi lớp collagen, duy trì độ săn chắc.

● Acid Salicylic: loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn và cặn bã nhờn, kiểm soát lượng dầu nhờn trên da và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu dạng sữa, thẩm thấu nhanh.

● Hiệu quả trị mụn thấy rõ rệt sau 2 - 3 tuần.

● Dưỡng ẩm vượt trội cho da mềm mịn cả ngày.

● Các vết thâm mờ đi trông thấy sau khoảng 4 tuần, da trở nên tươi sáng hơn.

● Mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu

Giá tham khảo: 360.000VND/150ml

9. Tinh chất giảm mụn và kiểm soát nhờn MartiDerm Acniover Serum

Tiếp tục là một serum trị mụn cực kì hot của MartiDerm. Sản phẩm này chính là giải pháp hoàn hảo cho chị em có làn da dầu mụn. Chỉ sau 1 thời gian ngắn sử dụng, chị em sẽ thấy các đốm mụn được “đánh bay” nhanh chóng, làn da được kiểm soát bã nhờn, ngăn ngừa mụn bùng phát trở lại. Đồng thời, MartiDerm Acniover Serum còn xóa mờ thâm sau mụn, cải thiện tone da sáng mịn và chống lão hóa hiệu quả.

Thành phần chính:

● 2% Niacinamide (Vitamin B3): kháng khuẩn, kháng viêm, điều tiết bã nhờn, se khít lỗ chân lông, làm mờ các vết thâm sau mụn.

● Prebiotics và Probiotics: cân bằng hệ vi sinh vật trên da, ngăn cản sự hoạt động của vi khuẩn gây mụn, giảm viêm, giảm kích ứng, ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

● Chiết xuất hoa sen (Nymphaea Coerulea Flower Extract): điều tiết bã nhờn, giữ cho làn da sạch thoáng.

● Chiết xuất Tảo Chlorella: làm dịu, giảm sưng đỏ hiệu quả.

● Citric Acid: làm dịu, kháng viêm, làm sáng da, mờ thâm sau mụn, hỗ trợ cải thiện sự đồng đều của màu da.

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu dạng lotion mỏng nhẹ, không bị bết dính.

● Hương thơm nhẹ dịu, thoải mái khi sử dụng.

● Làm dịu sưng, tấy đỏ tức thì ngay sau khi sử dụng.

● Da được dưỡng ẩm nên không bị bong khô.

● Điều tiết dầu nhờn hiệu quả, da sạch thoáng.

● Nếp nhăn liti được cải thiện, da sáng khỏe, đều màu hơn.

● Hiệu quả giảm mụn được đánh giá cao.

10. Serum kháng khuẩn và kiểm soát bã nhờn Image Clear Cell Restoring Serum Oil Free

Tiếp tục là một siêu phẩm trị mụn đến từ thương hiệu hàng đầu Hoa Kỳ - Image Skincare. Serum Image Clear Cell Restoring Serum Oil Free sử dụng các hoạt chất từ thiên nhiên có tác dụng vượt trội trong việc kiểm soát dầu nhờn, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, giúp điều trị mụn và ngừa mụn tái phát. Đồng thời, bổ sung dưỡng chất giúp cân bằng độ ẩm tự nhiên của da, cải thiện làn da sáng mịn, tươi trẻ.

Thành phần chính:

● Granactive Acne: Kháng khuẩn, làm dịu, phục hồi các tổn thương do mụn.

● Hydrovance: Dưỡng ẩm, “đánh bay” nhân mụn khỏi bề mặt da, thúc đẩy quá trình phục hồi da.

● Spheron L-1500: Hấp thụ bã nhờn dư thừa, giảm cảm giác bóng nhờn, da ráo mịn hơn.

● Chiết xuất bạc hà: Làm dịu các vết mẩn đỏ tức thì, kháng viêm, mờ thâm hiệu quả.

● Aloe vera: Cấp ẩm, làm dịu, hạn chế tiết dầu trên da.

● Pyridoxine (Vitamin B6): Làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn, nhanh chóng loại bỏ các vi khuẩn gây mụn.

● Chiết xuất cam thảo: Làm sáng da, mờ thâm nám, giảm ngứa, giảm kích ứng, tái tạo các tế bào bị tổn thương, lão hóa.

Ưu điểm nổi bật:

● Kết cấu serum mỏng nhẹ, không chứa dầu (oil-free) nên dễ thẩm thấu.

● Điều tiết dầu nhờn tốt, hạn chế đổ dầu ở vùng chữ T và 2 bên má.

● Mụn sưng, viêm, mụn trứng cá và vết thâm do mụn được loại bỏ chỉ sau vài tuần sử dụng.

● Da mềm mịn, sáng khỏe hơn trông thấy chỉ sau vài tuần.

● Hương thơm dịu nhẹ, thư thái.

Trên đây là top 10 serum trị mụn hiệu quả, làm mờ vết thâm cho da tươi sáng. Chị em hãy lựa chọn serum phù hợp với làn da và bắt đầu “đánh bay” mụn ngay hôm nay nhé!