Top các game được mong đợi nhất năm 2022 (phần 1)

2022 được dự đoán là một trong những năm bùng nổ của làng game khi có rất nhiều tựa game mới trình làng cũng như nhiều tựa game trong năm 2021 bị trì hoãn ngày ra mắt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dưới đây là những tựa game được mong đợi nhất.

Dying Light 2 Stay Human (4.2.2022)

Tháng 2 và tháng 3 năm 2022 có nhiều bản phát hành sắp ra mắt. Dying Light 2 Stay Human đã ra mắt công chúng được một thời gian trong bối cảnh nhiều game zombie thế giới mở đã trở nên thịnh hành và nó tiếp nối với tham vọng hoàn toàn mới về một thế giới chân thực nhất. Vì vậy sẽ rất thú vị khi xem cách Dying Light 2 thổi sức sống mới vào một công thức cũ như thế nào.

Dying Light 2 phát hành ngày 4.2 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One và Xbox Series X/S.

Sifu (8.2.2022)

Sự xuất hiện đầu tiên của Sifu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, và đây là một game phiêu lưu hành động nhịp nhàng với các yếu tố giống người thật. Những chấn thương nặng nề cũng khiến nhân vật chính già đi, thêm một nét độc đáo cho câu chuyện kung-fu cổ điển về việc săn lùng và đánh bại kẻ thù đã sát hại gia đình của nhân vật chính. Nhìn chung, tính đến thời điểm này, nó đã thu hút được sự chú ý và sẽ rất thú vị khi xem cách nó sẽ giữ được vị thế như thế nào trong bối cảnh có nhiều game ra mắt đầu năm 2022.

Sifu phát hành ngày 8.2 trên các nền tảng PC, PS4 và PS5.

Horizon Forbidden West (18.2.2022)

Horizon Forbidden West sẽ chứng kiến cuộc hành trình của Aloy tiếp tục khi cô khám phá địa điểm mới. Tất cả các phần tiếp theo nên xây dựng và mở rộng trên phần trước của chúng và phần này cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ từ giao tranh và di chuyển đến cây kỹ năng và lối chơi của Horizon Forbidden West đều có vẻ như chúng đang đi đúng hướng. Với một câu chuyện xuất sắc, có vẻ đây là một câu chuyện đáng xem vào năm tới.

Horizon Forbidden West phát hành ngày 18.2 trên PS4 và PS5.

Elden Ring (25.2.2022)





Đứng đầu trong nhiều danh sách các game được mong đợi nhất là Elden Ring, game nhập vai hành động Souls mới nhất của nhà phát triển FromSoftware. Đây là game mới nhất trong một loạt các game khó như Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, v.v., nhưng nó cũng có sự tinh tế và khác biệt của riêng mình. FromSoftware đang đưa công thức Souls vào một môi trường thế giới mở, và điều đó nghe có vẻ vô cùng tham vọng.

Elden Ring phát hành ngày 25.2 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (18.3.2022)

Dựa trên các ý tưởng từ phần đầu tiên và thêm vào một số yếu tố Souls, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin cho thấy người chơi đảm nhận vai trò của Jack, Jed và Ash trong nhiệm vụ tiêu diệt Chaos. Họ được cho là Warriors of Light nhưng tự nghi ngờ bản thân, đã thêm một biến tấu hay ho vào công thức cổ điển. Trò chơi có hệ thống nghề nghiệp phong phú, với các dòng nhân vật như Dragoon, Monk, Thief, Knight và nhiều Pháp sư khác nhau (White, Black Red) xuất hiện. Nhìn chung, đây là một điểm độc đáo và có thể rất nổi bật trong số các bản phát hành khác của tháng 3.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin phát hành ngày 18.3 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Tiny Tina's Wonderlands (25.3.2022)

Borderlands and Dungeons và Dragons luôn có một mối quan hệ độc đáo, khi Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep thường được ca ngợi là một trong những DLC Borderlands hay nhất. Chính ý tưởng đó cũng đang được mở rộng trong Tiny Tina’s Wonderlands vào đầu năm tới, trong đó người chơi sẽ có thể hoá thân vào nhân vật Fatemaker (đó là BRR-Zerker, Clawbringer, Spellshot, Stabbomancer, v.v.). Kết hợp các yếu tố RPG DnD với cách tiếp cận Borderlands sẽ mang đến một chuyến đi hoang dã.

Tiny Tina's Wonderlands phát hành ngày 25.3 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Trong danh sách những tựa game được mong đợi nhất kể trên bạn quan tâm tựa game nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.