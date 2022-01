Top các game được mong đợi nhất năm 2022 (Phần 2)

2022 hứa hẹn là một trong những năm bùng nổ của làng game khi có rất nhiều tựa game mới trình làng cũng như nhiều tựa game trong năm 2021 bị trì hoãn ngày ra mắt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dưới đây là những tựa game được mong đợi nhất.

Forspoken (24.5.2022)

Forspoken đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhấn mạnh khả năng truyền tải linh hoạt vào lối chơi và câu chuyện theo hướng tường thuật trong một thế giới mở. Kể về Frey Holland, một phụ nữ được vận chuyển từ NYC đến thế giới tưởng tượng này, và cô ấy phải sử dụng sức mạnh phép thuật để cứu thế giới và tìm đường về nhà. Cô ấy cũng có một chiếc vòng tay có tri giác tên là Cuff và sẽ rất thú vị khi xem các nhân vật đó hoạt động như thế nào.

Forspoken phát hành ngày 24.5 trên các nền tảng PC và PS5.

Saints Row (23.8.2022)

Saints Row sẽ khởi động lại trong năm nay và đưa seri trở lại với phong cách cổ điển. Thay vì chiếm lấy thiên hà, trùm mới tập hợp một băng nhóm gồm các thành viên bất mãn của các băng nhóm khác để chiếm thành phố Santo Ileso từ Los Panteros, thần tượng và công nghiệp quốc phòng Marshall. Thành phố có chín quận riêng biệt mà người chơi có thể tiếp quản và có thể thành lập doanh nghiệp và hơn thế nữa. Lối chơi co-op đã trở lại, người chơi có thể thiết kế ông chủ của riêng mình và Saints Row có một tiến trình nhiệm vụ độc đáo.

Saints Row phát hành ngày 23.8 trên các nền tảng PC, PS4, PS5, Xbox One và Xbox Series X/S.

Starfield (11.11.2022)

Thật hiếm khi nhà phát triển ấn định ngày ra mắt của một tựa game sớm hẳn tận một năm như cách Bethesda đã làm với Starfield. Có thể là vì ngày 11.11 là ngày đặc biệt đối với công ty, cũng là ngày kỷ niệm của Skyrim. Tuy vẫn chưa có nhiều thông tin được công bố về tựa game nhưng người chơi đã sẵn sàng để xem IP mới nhất của Bethesda sẽ tồn tại như thế nào trước những tác phẩm vĩ đại như The Elder Scrolls và Fallout.





Starfield phát hành ngày 11.11 trên các nền tảng PC và Xbox Series X/S.

Redfall (Quý 3.2022)

Arkane đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi trong năm nay với tựa game Deathloop và hãng sắp ra mắt một tựa game khác trên một nền tảng hoàn toàn khác cho năm sau. Redfall sẽ được phát hành trên PC và Xbox Series X vào năm tới và đây là một game bắn súng góc nhìn thứ nhất phiêu lưu hành động trong thế giới mở. Người chơi sẽ vào vai một trong bốn nhân vật (nhà nghiên cứu tiền điện tử Devinder, kỹ sư điều khiển từ xa Layla, kỹ sư chiến đấu Remi, và thợ săn thiện xạ Jacob) khi họ giết ma cà rồng. Có vẻ như đây là một game Left 4 Dead theo phong cách ma cà rồng.

Redfall dự kiến phát hành trên PC và Xbox Series X/S vào năm 2022.

Marvel's Midnight Suns (Quý 3/ Quý 4 2022)

Vài năm trở lại đây tình hình kinh doanh của Marvel khá tốt, không chỉ trên mặt trận điện ảnh mà cả mảng game. Sau thành công như Spider-Man và Guardians of the Galaxy, người hâm mộ rất hào hứng về bất cứ thứ gì liên quan tới Marvel. Với lối chơi tương tự như loạt phim XCOM, trong Marvel's Midnight Suns game thủ sẽ được tạo ra siêu anh hùng có thể tùy chỉnh của riêng họ được gọi là The Hunter và chơi cùng với Iron Man, Captain America, Wolverine, Doctor Strange, Blade, Ghost Rider, v.v. Marvel + XCOM đã nhận được rất nhiều sự chú ý.

Marvel's Midnight Suns sẽ phát hành trên PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One và Xbox Series X/S vào năm 2022.

Trong danh sách những tựa game được mong đợi nhất kể trên bạn quan tâm tựa game nào nhất, hãy để lại bình luận bên dưới nhé.