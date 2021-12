Toyota Camry mới - trang bị thêm hàng loạt công nghệ hiện đại

Kể từ khoảng năm 1985, Camry là chiếc sedan cao cấp và được trang bị thêm bản máy xăng thì đã có gần 252.000 xe xuất xưởng ở Nhật Bản vào năm đó, có mặt trên toàn cầu, xâm nhập cả thị trường Mỹ khó tính. Từ đó, Camry viết tên mình vào danh sách những mẫu xe nổi tiếng nhất thế giới, người ta ví Camry là “Vua của dòng sedan” với hơn 22 triệu xe đã được bán ra, ghi nhận sự tín nhiệm và tin yêu của người tiêu dùng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam cũng không ngoại lệ, Camry là mẫu xe luôn mang lại sự tự hào cho chủ nhân, là chiếc xe ghi đậm dấu ấn trong tâm trí khách hàng, biểu tượng cho sự thành công của các nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao và doanh nhân thành đạt.

Thế giới đổi thay từng ngày, người trẻ thành công ngày một nhiều hơn, họ cần chiếc xe thể hiện cái tôi, bản lĩnh và họ thích Camry. Đặc biệt, người trẻ họ cũng có thói quen dùng xe hoàn toàn khác, không đơn giản là phương tiện di chuyển đơn thuần, nó phải là một giải pháp thông minh, không gian nội thất ngập tràn tiện ích công nghệ, an toàn và phải thân thiện với môi trường. Và rồi… Camry mới ra đời để thoả mãn những yêu cầu khắt khe đó của khách hàng.

Tại Việt Nam, Toyota giới thiệu tới 4 phiên bản của Camry trong đó có 2 bản hoàn toàn mới là 2.5HV và 2.0Q. Phiên bản 2.0Q được ra mắt nhằm hiện thực hóa giấc mơ sở hữu một chiếc sedan cho những người trẻ thành đạt với rất nhiều trang bị tiện nghi hiện đại cùng cảm giác lái hứng khởi trên mỗi hành trình.

Nếu như phiên bản trước đây là sự khởi đầu cho nền tảng khung gầm TNGA mới thì Camry nay còn được bổ sung thêm hệ thống an toàn TSS mới nhất của Toyota. Cũng như trên chiếc Cross, TSS trên Camry mới cũng bao gồm các tính năng là cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. Bên cạnh đó là hàng loạt các tính năng an toàn khác như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ quanh xe, 7 túi khí… Tất cả những điều đó mang lại cho chủ nhân sự an tâm cũng như những trải nghiệm thú vị khi tự mình cầm lái chiếc Camry mới.

Ngoài ra, Camry mới cũng sở hữu không gian nội thất sắc sảo, tinh tế tập trung vào người lái. Màn hình cảm ứng 9 inch thiết kế nổi thời thượng kết nối Apple Carplay và Android Auto, sạc không dây, cửa sổ trời, điều hòa 3 vùng độc lập, ghế lái chỉnh điện 10 hướng với 2 vị trí nhớ, ghế hành khách trước chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau gập ngả bằng điện, rèm che nắng sau chỉnh điện, phanh tay điện tử, hiển thị thông tin trên kính lái,…





Niềm hứng khởi sau tay lái luôn là điều mà nhiều khách hàng của Camry mong đợi, hiểu rõ điều đó nên Toyota đã trang bị động cơ và hộp số hoàn toàn mới trên tất cả các phiên bản. Trong đó, phiên bản 2.0 G và 2.0Q sử dụng động cơ Dynamic Force thế hệ mới, cho công suất tối đa 170 mã lực. Động cơ hoàn toàn mới đã được nâng cấp công nghệ đánh lửa tốc độ cao và cải tiến hệ thống điều khiển biến thiên để có công suất lớn hơn (170hp so với 165hp), cải thiện mô-men xoắn tại các dải vòng tua, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây là loại động cơ cho hiệu suất nhiệt tốt bậc nhất trên thế giới (40%) đi cùng hộp số CVT mới cũng góp phần giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ và mang đến trải nghiệm vận hành mượt mà hơn.

Bên cạnh đó, phiên bản 2.5HV chính là mẫu xe hybrid thứ 2 của Toyota bên cạnh Corolla Cross 1.8HV, với hệ thống động cơ lai giữa xăng và điện đảm bảo cho chủ nhân sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối giữa không gian sang trọng của tiện nghi nội thất và đóng góp vào việc bảo vệ môi trường. Hybrid được các chuyên gia cũng như nhà hoạch định chiến lược đánh giá là phù hợp với điều kiện của Việt Nam bởi không đòi hỏi thêm bất cứ hạ tầng giao thông nào, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa như xe máy xăng nhưng lại tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường cũng như mang lại trải nghiệm thú vị.

Toyota đang chuyển mình mạnh mẽ trong tất cả dải sản phẩm của mình, ngay tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể dễ dàng nhận ra với khởi đầu là chiếc Corolla Cross, Hilux, Fortuner… rồi tới Raize và giờ là Camry. Có thể thấy, Toyota đang muốn mang lại giải pháp di chuyển thông minh, tự do hơn cho mọi người, mang lại niềm hứng khởi cũng như hạnh phúc sau tay lái và Camry mới là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.

Với tất cả những nâng cấp về động cơ, hộp số, tiện nghi và công nghệ đi kèm mức giá hợp lý, Toyota mong muốn khách hàng sẽ có thêm thật nhiều hành trình thú vị cùng với Camry. Hãng hiện đang phân phối 4 phiên bản 2.0G, 2.0Q. 2.5Q và 2.5HV (hybrid) với 4 màu sắc ngoại thất và 2 màu nội thất là đen và be.