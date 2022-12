‘Toyota cùng em học An toàn giao thông’ tiếp tục đến với học sinh 6 tỉnh thành

Tiếp tục lan tỏa ý thức tham gia giao thông an toàn

Được triển khai từ năm 2005 đến nay, đã có hơn 7,5 triệu người, hơn 500 trường học tại 61 tỉnh thành trên khắp cả nước hưởng ứng chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông”. Năm 2022, Toyota Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông”. Hành trình năm thứ 18 bao gồm hai hoạt động chính: Hội thảo về đổi mới Phương pháp giáo dục an toàn giao thông cấp tỉnh dành cho giáo viên và giao lưu cấp quốc gia về an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học.

Chương trình gồm 2 vòng thi là vòng thi cấp tỉnh và vòng thi cấp quốc gia. Tại vòng thi cấp tỉnh, chương trình sẽ được tổ chức trong tháng 12/2022 tại 6 tỉnh thành, bao gồm: Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình. Tại Yên Bái, đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái tham gia đồng hành cùng chương trình.

Tại mỗi tỉnh thành, các học sinh sẽ tham gia thi tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình về nội dung bức tranh; Trình diễn, thể hiện năng khiếu thơ ca, hò, vè về chủ đề an toàn giao thông. Các giáo viên tham gia thi với hai nội dung là thực hành một hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, tham gia hội thảo về “Đổi mới Phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học”. 6 đội thi xuất sắc nhất của 6 tỉnh sẽ bước vào vòng thi cấp quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2023.

Trong hành trình này, Toyota mong muốn trang bị cho học sinh tiểu học những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định khi tham gia giao thông, hướng đến xã hội an toàn và văn minh hơn.





Toyota và hành trình vì giao thông Việt Nam

Không chỉ đối với cộng đồng, xã hội, việc nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và trách nhiệm được Toyota Việt Nam xây dựng ngay trong đội ngũ cán bộ nhân viên công ty.

Tại nhà máy Toyota (Vĩnh Phúc), doanh nghiệp thường xuyên tổ chức buổi học an toàn kéo dài 8 tiếng, phổ cập tất cả các quy định đảm bảo an toàn. Tất cả những nhân sự mới, đối tác đến nhà máy đều được phổ biến kiến thức an toàn trước khi vào làm việc. Ông Lê Hồng Lam, Trưởng phòng An toàn - Sức khỏe - Môi trường, Toyota Việt Nam cho biết: “Để nâng cao ý thức an toàn giao thông trong doanh nghiệp, chúng tôi có 5 quy tắc an toàn đi bộ là dùng chỉ tay xác nhận trước khi qua đường, vịn tay vào lan can khi lên xuống cầu thang, đi bộ đúng làn đường dành cho người đi bộ, không cầm và sử dụng điện thoại khi đi bộ, không được cho tay vào túi quần khi di chuyển. Những quy định này góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn trong doanh nghiệp và ngoài xã hội”.

Không chỉ tại doanh nghiệp, Toyota Việt Nam còn chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi tai nạn giao thông, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông đến nhiều đối tượng với các hoạt động được kiên trì tổ chức trong nhiều năm qua như: Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota, Giải Marathon vì An toàn giao thông. Đặc biệt, Toyota Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến trẻ em như trao tặng 63 suất học bổng “Vòng tay nhân ái” cho các học sinh là con nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Trong suốt hành trình hơn 27 năm qua, dù xã hội và thị trường có nhiều biến động nhưng Toyota vẫn luôn kiên định với mục tiêu vì an toàn giao thông Việt Nam, như lời chia sẻ của ông Keisuke Tokunaga - Giám đốc khối Bán hàng và Dịch vụ Toyota Việt Nam: "Toyota Việt Nam đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho mọi người bằng các phương tiện di chuyển đồng thời nỗ lực trong việc giảm thiểu tác hại tai nạn giao thông".