Toyota tiếp tục chuỗi hoạt động tích cực đóng góp cho giao thông Việt Nam năm 2022

Cống hiến bằng lòng nhiệt thành

Trong suốt hơn 27 năm có mặt tại Việt Nam, Toyota trở thành thương hiệu xe hơi ăn sâu vào tiềm thức của đông đảo người Việt. Sức hút ấy không chỉ đến từ những sản phẩm chất lượng, mà còn đến từ những đóng góp to lớn cho sự phát triển của xã hội Việt Nam. Đến nay, hãng xe này đã đóng góp hơn 28 triệu USD cho các hoạt động xã hội. Đây là con số đáng tự hào mà Toyota đã thực hiện được.

Bên cạnh những đóng góp cho môi trường, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục của Việt Nam, hãng xe Nhật rất chú trọng đến các hoạt động bảo vệ môi trường. Kiên định với mục tiêu xanh hóa thị trường xe hơi, Toyota là hãng sở hữu nhiều mẫu xe xanh Hybrid (xăng lai điện) bậc nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, bao gồm Corolla Cross, Camry và Corolla Altis. Riêng trong năm 2022, Toyota Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp "Người bạn đường" với chủ đề "Hành trình hạnh phúc"; Đồng hành với Bộ Giáo dục & Đào tạo, cùng sự hỗ trợ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia triển khai chương trình Toyota cùng em học An toàn giao thông lần thứ 18 tại 6 tỉnh Ninh Bình, Quảng Trị, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nam và Hòa Bình; Trao học bổng “Vòng tay nhân ái” với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng cho 9 học sinh đều là con của các nạn nhân đã tử vong vì tai nạn giao thông tại tỉnh Thanh Hóa”; Phát sóng thông điệp an toàn giao thông trên trên kênh VOV Giao thông Hà Nội và TP.HCM...

Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông là hoạt động tiếp theo được hãng xe Nhật tham gia với vai trò Nhà tài trợ chính, góp phần làm dày thêm kho tàng thành tựu và đóng góp của Toyota cho sự nghiệp an toàn giao thông quốc gia.

Dấu ấn tại Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông

Vừa qua, Toyota Việt Nam trong vai trò Nhà tài trợ chính vinh dự đồng hành cùng Báo Dân Trí và Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của cộng đồng.





Sau 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm dự thi, trong đó có 161 tác phẩm về hạng mục “Ý tưởng về An toàn giao thông” và 44 tác phẩm về hạng mục “Giải pháp công nghệ An toàn giao thông”. Trong đó, Ban tổ chức chọn ra 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích của mỗi hạng mục để trao giải tại cuộc thi năm nay. Tác phẩm “Giải pháp bỏ đèn đỏ và tổ chức phân luồng lại giao thông đường bộ tại Thủ đô Hà Nội, TP.HCM để không ùn tắc” nhận giải nhất hạng mục “Ý tưởng về An toàn giao thông”. Tác phẩm “Hệ thống quản lý giao thông thông minh” nhận giải nhất hạng mục “Giải pháp công nghệ An toàn giao thông”. Lễ trao giải Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2022 đã được diễn ra vào ngày 28.12.2022 tại Hà Nội.

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, Ban Tổ chức đã thực hiện 2 tọa đàm trực tuyến: Tọa đàm “Nỗ lực giải cứu giao thông Hà Nội” diễn ra ngày 27.10.2022 và tọa đàm “Giao thông ngày cuối năm - Nỗi lo và giải pháp” diễn ra ngày 13.12.2022. Cuộc thi năm nay đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của công chúng trên phạm vi toàn quốc, mang đến những ý tưởng mới, sản phẩm sáng tạo, ứng dụng công nghệ giải quyết thực trạng bất cập về giao thông đường bộ tại Việt Nam.

Thông qua cuộc thi này, Toyota đã một lần nữa đóng góp vào công tác giáo dục nâng cao ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho cộng đồng và chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.