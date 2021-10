TP.HCM cho taxi, taxi công nghệ hoạt động trở lại

Theo đó, người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-Covid chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR, người dân phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: Chứng nhận là người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng; Chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin tiêm 2 mũi và 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu.

Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi TP.HCM.

- Hoạt động vận tải hàng hóa

Xe tải chở hàng hóa hoạt động tuân thủ theo Quyết định số 23 ban hành năm 2018 của UBND TP quy định về hạn chế và cấp phép xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô TP.HCM.

Các loại xe tải chở hàng hóa khi lưu thông trong khung giờ cấm xe tải trên địa bàn TP.HCM phải có giấy phép do Sở GTVT TP cấp (Giấy nhận diện có mã QR).

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy qua bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái trở lại hoạt động bình thường.

- Hoạt động vận tải hành khách

Từ ngày 5.10, TP.HCM sẽ tổ chức một số tuyến xe buýt với tần suất và thời gian hoạt động tùy theo tình hình, nhu cầu thực tế từng khu vực, theo quyết định công bố của Sở GTVT.

Xe taxi được hoạt động với điều kiện mỗi đơn vị kinh doanh vận tải đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý (theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở GTVT TP.HCM).

Tương tự, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe du lịch cũng chỉ được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý (theo số liệu biển hiệu đã đăng ký với Sở GTVT).

Vận tải hành khách bằng xe hợp đồng dưới 9 chỗ sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách (taxi công nghệ) được phép đăng ký hoạt động tối đa không vượt quá 10% số xe quản lý (theo số liệu phù hiệu đã đăng ký với Sở).

Ngoài ra, thành phố cho phép các phương tiện không sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách hoạt động phục vụ các chương trình du lịch được Sở Du lịch, UBND các quận huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức hoặc theo kế hoạch vận chuyển của ngành y tế; Xe vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Các phương tiện đăng ký hoạt động (theo đề xuất của các đơn vị) sẽ được Sở GTVT cấp phép thông qua giấy nhận diện (có mã QR). Trong quá trình hoạt động và căn cứ vào nhu cầu đi lại và tình hình kiểm soát dịch Covid-19, Sở GTVT sẽ tiếp tục điều chỉnh số lượng phương tiện hoạt động phù hợp.

Dịch vụ kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, xe máy vẫn không được phép hoạt động.

Đối với cận chuyển hành khách bằng đường thủy:

Bến phà Bình Khánh, bến phà Cát Lái hoạt động bình thường.

Các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận chuyển hành khách sau đây được phép hoạt động:

- Huyện Cần Giờ: Bến Tắc Suất, Biên Phòng, Thiềng Liềng, xã Thạnh An phục vụ vận tải hành khách tuyến Cần Thạnh - Thạnh An và Thạnh An - Thiềng Liềng. Các bến phục vụ du lịch: Bến Du thuyền Rừng Sác, bến Du lịch Đầm Dơi, bến Du lịch Vàm Sát, bến Tắc Suất, bến Trạm văn phòng Phân khu 1, bến Trạm văn phòng Phân khu 2, Khu di tích rạch Giồng Chùa.

- Khu bến du lịch Cảng công viên Bạch Đằng (quận 1); bến phục vụ du lịch Bến Đình, Bến Dược (huyện Củ Chi); bến Hiệp Phước - Voi Lầu, Hiệp Phước - An Thới Đông (huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ); bến Bình Quới (quận Bình Thạnh); Chùa Hội Sơn (thành phố Thủ Đức); bến Bến Đá (quận 8) và các bến thủy nội địa phục vụ tổ chức, cá nhân không kinh doanh.