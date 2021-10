TP.HCM có đủ vắc xin để tiêm mũi 2 ?

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày vừa qua, trên một số nhóm chat, nhiều người phản ánh “đã đến hạn tiêm mũi 2 vắc xin phòng dịch Covid-19 nhưng không rõ khi nào được gọi đi tiêm”. Tính đến 7 giờ 30 sáng 3.10, TP.HCM đã tiêm được hơn 11 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong đó, số mũi 1 đã tiêm là hơn 6,9 triệu liều (tỷ lệ 96%) và số mũi 2 là hơn 4,1 triệu liều (tỷ lệ 57%). TP.HCM hiện cần đến khoảng 3,4 triệu liều vắc xin để tiêm, trong đó khoảng 300.000 người tiêm mũi 1, và khoảng 3,1 triệu người tiêm mũi 2.

Ai chưa tiêm thì nhắn tin đăng ký Về việc triển khai Tổng đài tiếp nhận đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 đối với người dân chưa tiêm mũi 1, ngày 3.10, Sở TT-TT TP.HCM thông báo đề xuất kế hoạch triển khai như sau: Đối tượng sử dụng: Người từ 18 tuổi trở lên, chưa tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 và đang ở tại TP.HCM. Đầu số tiếp nhận tin nhắn SMS: 8066. Cú pháp tin nhắn SMS: MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen (Ví dụ 1: MUI1 NguyenVanA 1960 BinhChanh; ví dụ 2: MUI1 LeNgocLan 1980 GoVap). Địa chỉ thư điện tử tổng đài sử dụng để gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin cho các quận, huyện và TP.Thủ Đức: tiemvacxin@tphcm.gov.vn. Tần suất gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin là 1 giờ/lần.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, lượng vắc xin còn lại của TP.HCM không nhiều, chủ yếu là Vero Cell và AstraZeneca để tiêm mũi 2, Pfizer thì cũng cạn. Dự kiến số vắc xin còn lại tiêm mũi 2 cho TP.HCM đạt 75% (hiện 57%). Một vài ngày tới, Bộ Y tế sẽ cấp thêm và TP.HCM tiếp tục xin tiếp. “Tiêm đạt 100% là khó, vì một số người không tiêm, một số người chống chỉ định tiêm…, nên cố gắng tiêm trên 80% mũi 2, sau đó tiêm vét”, bác sĩ Hoài Nam thông tin.

Ngày 3.10, chị Võ Thị Trăm (31 tuổi, quê Bình Định) phản ánh với Thanh Niên, chị là lao động tự do, đến ở tại E4/22C Thới Hòa, ấp 5, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) từ năm 2013. 8 năm qua, chị và chồng chưa đăng ký thủ tục tạm trú. Chồng chị là anh Dũng đã tiêm 2 mũi vắc xin Vero Cell nhờ một người “nhường” lại cho phiếu mời đi tiêm. Riêng chị Trăm đã đi 3 lần đến các điểm tiêm vắc xin ở xã Vĩnh Lộc A, nhưng đều không được tiêm vì… không có giấy tờ tạm trú. Đến hôm qua (3.10), chị vẫn chưa được tiêm mũi 1.

Trong khi đó, theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM, tính đến thời điểm sáng 3.10, H.Bình Chánh nằm trong số 16 quận, huyện đã hoàn thành 100% tiêm mũi 1.





Khi tính toán bao phủ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP.HCM, một số chuyên gia khuyến cáo cần rà soát thêm số người vãng lai, lao động tự do không đăng ký tạm trú, và thực tế có thể số người cần tiêm sẽ vượt con số 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên như TP.HCM dự tính. Bác sĩ Trương Hữu Khanh (chuyên gia bệnh truyền nhiễm) nhận định, tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 tại TP.HCM đến hiện nay cơ bản đã ổn, nếu có lây lan bệnh thì sẽ nhẹ. Nhưng điều lo lắng là sau khi TP.HCM ổn định, người dân ngoại tỉnh sẽ đến làm ăn, lao động, học tập… nhưng chưa tiêm vắc xin. Do đó, TP.HCM cần thận trọng và chủ động kiểm soát kỹ, vì còn phải chờ tiêm cho học sinh mới thật sự đảm bảo an toàn nhất có thể.

Theo UBND TP.HCM, hiện nay còn khoảng 4% dân số TP.HCM chưa tiêm vì nhiều lý do khác nhau, trong khi đó mục tiêu của TP là hoàn thành 100% người dân tiếp cận vắc xin. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng đã khẳng định TP.HCM sẽ tiêm cho những người trong độ tuổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 có mặt trên địa bàn TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chánh văn phòng UBND Q.Phú Nhuận, cho biết hiện quận vẫn còn khoảng 2.000 người đang chờ đến ngày tiêm mũi 2 (khoảng giữa tháng 10) nên quận tổ chức 1 điểm tiêm vắc xin Vero Cell tại Trường tiểu học Trung Nhất (P.15, Q.Phú Nhuận) cho người dân chưa tiêm mũi 2 và tiêm vét cho người dân chưa tiêm mũi 1.

Bà Như Ý khẳng định, với người dân từ quê lên hoặc từ nơi khác đến địa bàn Q.Phú Nhuận ở, nếu có nhu cầu tiêm vắc xin, quận sẽ tổng hợp danh sách và tổ chức điểm tiêm. Ngoài ra, người dân sinh sống ở Q.Phú Nhuận có thể đi từ phường mình đang ở sang phường khác để tiêm vắc xin.