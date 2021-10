TP.HCM “phá băng” du lịch

Khởi động bằng những “hành trình xanh” về nguồn

Hôm nay (2.10), Công ty du lịch Vietravel tiếp tục hành trình Cần Giờ thứ 2 trong chùm tour đầu tiên nhằm tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại H.Cần Giờ. Du khách trải nghiệm tour là đại diện đoàn y, bác sĩ tại các tỉnh, thành đến TP.HCM hỗ trợ phòng chống dịch trong thời gian qua và đội ngũ y, bác sĩ của một số bệnh viện tại TP.HCM.

Hành trình đầu tiên đưa những vị khách đặc biệt trải nghiệm hành trình đặc biệt đã được Vietravel phối hợp cùng Sở Du lịch TP.HCM tổ chức thành công hôm qua (1.10). Chùm tour tri ân thể hiện tấm lòng biết ơn mà TP.HCM muốn gửi đến đội ngũ y, bác sĩ trên mọi miền đất nước (khởi hành vào các ngày 3, 4, 6, 8.10) không chỉ đánh dấu sự trở lại của Vietravel sau kỳ ngủ đông mà còn nối tiếp các dòng sản phẩm khởi động cho việc trở lại của ngành du lịch TP.HCM nói riêng và VN nói chung. Trước đó, Saigontourist, Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cũng đã liên tục tổ chức các tour tri ân dành cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tham quan Cần Giờ. Hiện tại, Cần Giờ đang bắt đầu mở lại nhiều điểm tham quan du lịch hấp dẫn, du khách có thể đăng ký theo tour nếu có thẻ xanh vắc xin và đảm bảo 5K.

Bên cạnh Cần Giờ, từ ngày 19.9 đến nay, H.Củ Chi cũng rộn ràng đón hàng trăm du khách đặc biệt qua nhiều chuyến về nguồn “Hành trình xanh về Vùng đất Thép” do các công ty du lịch, Sở Du lịch phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM, UBND H.Củ Chi tổ chức.

Liên tục tài trợ, tổ chức 8 tour tham quan Cần Giờ và Củ Chi từ 19.9 đến nay, đại diện Saigontourist Group cho biết các chương trình tour được tổ chức đảm bảo tính an toàn, đáp ứng nghiêm ngặt yêu cầu về phòng, chống dịch. Tất cả khách tham gia tour, hướng dẫn viên, tài xế, nhân sự tổ chức phục vụ hậu cần tại tất cả điểm đến đều phải được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính, đi kèm với yêu cầu tuân thủ 5K theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Các tour cũng được tổ chức theo mô hình “bong bóng khép kín”, với cung đường khép kín, khách chủ yếu tham quan tại các điểm du lịch ngoài trời, không gian sinh thái rừng ngập mặn, sông nước tại Cần Giờ, hay các điểm tham quan dã ngoại tại địa đạo Củ Chi. Cả hai địa phương này hiện đều là vùng xanh của TP.HCM.

“Các chương trình tour đặc biệt mang lại những cảm xúc thú vị, những khoảnh khắc thư giãn, tái tạo năng lượng tích cực dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Cần Giờ có khu rừng ngập mặn lớn nhất và cũng là lá phổi xanh của TP.HCM. Trong khi đó, vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi nổi tiếng với hệ thống địa đạo chạy ngầm dưới lòng đất có tổng chiều dài lên đến 250 km. Ngoài ra còn có các tuyến điểm du lịch sinh thái xanh là điểm nhấn hấp dẫn trong chương trình tour, như một hành trình về nguồn đầy ý nghĩa trong bối cảnh đặc biệt này”, vị này chia sẻ.

Rục rịch mở rộng thị trường

Thành công của những tour tri ân đặc biệt đã đặt nền móng cho bước khởi đầu để các doanh nghiệp (DN) cùng lãnh đạo TP.HCM phá băng du lịch, kích hoạt kinh tế.

Dự thảo 3 giai đoạn khôi phục của ngành du lịch mà Sở Du lịch TP.HCM đã xây dựng thì giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 16.9 - 30.10 với tiêu chí an toàn khi yêu cầu nhân viên và khách du lịch đều phải có “thẻ xanh” (đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19). Ở giai đoạn này, ngành du lịch sẽ cho phép loại hình dịch vụ lưu trú hoạt động trở lại trước kèm điều kiện an toàn với dịch bệnh, các loại hình dịch vụ lữ hành, hoạt động tại điểm tham quan du lịch tạm thời chưa đẩy mạnh. Đối với giai đoạn 2, từ 31.10.2021 - 15.1.2022, TP sẽ mở cửa các điểm du lịch ngoài trời, tổ chức các tour du lịch khép kín đến nhiều điểm du lịch dành cho du khách có “thẻ xanh”. Đối với giai đoạn sau ngày 15.1, TP.HCM sẽ mở cửa hoàn toàn ngành du lịch với các tiêu chí an toàn về dịch được quy định chặt chẽ hơn.

Theo kế hoạch của Sở Du lịch TP, phía DN cũng đã sẵn sàng hưởng ứng. Đơn cử, sau hành trình khám phá ốc đảo xanh Cần Giờ đầu tiên, Vietravel đang chuẩn bị để phát động lại thị trường trong tháng 10, mở cửa lại hoạt động kinh doanh tại trụ sở và các chi nhánh trên toàn quốc. Đại diện Vietravel cho biết trước tiên, công ty sẽ phát triển sản phẩm nội vùng, cung ứng dịch vụ tại chỗ để phục vụ du khách. Cụ thể, tại TP.HCM có các sản phẩm như Cần Giờ, Củ Chi, Staycation - Nghỉ dưỡng, trải nghiệm ẩm thực, dịch vụ đẳng cấp tại khách sạn cao cấp... Giai đoạn kế tiếp, công ty sẽ liên kết các tỉnh thành để xây dựng bộ sản phẩm khép kín. Ngoài việc phục vụ du khách VN đi du lịch trong nước, đối với mảng Inbound, Vietravel sẽ triển khai mạnh việc đón các chuyên gia, người Việt hồi hương… hội đủ điều kiện nhập cảnh theo quy định của Chính phủ VN… Chuyến bay thuê bao (charter) do Vietravel tổ chức sẽ xuất phát từ Incheon (Hàn Quốc) về Nha Trang (VN) vào ngày 29.10 tới.

Phía Lữ hành Fiditour - Vietluxtour cũng ghi nhận rất nhiều tín hiệu tích cực từ khách hàng hỏi tour Cần Giờ, Củ Chi, Phú Quốc… Công ty đã thống kê chi tiết số nhân viên đã tiêm vắc xin phòng Covid-19, xây dựng xong các tour an toàn, có nhiều tiềm năng mở trước như Cần Giờ, Phú Quốc… và đưa vào chương trình những địa phương đã đảm bảo trong “vùng xanh”, địa phương đang đề xuất hồi phục du lịch để sẵn sàng tái xuất sau dịch.

Kích hoạt nhiều gói kích cầu, phá băng du lịch

Từ đầu tháng 9, Bộ VH-TT-DL đã xây dựng kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch , lữ hành. Theo đó, Bộ sẽ triển khai chiến dịch truyền thông kích cầu du lịch với thông điệp “Người VN đi du lịch VN” và “Du lịch VN an toàn hấp dẫn”. Đồng thời, thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang). Trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước, bao gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)...

Lãnh đạo ngành du lịch đặt trọng tâm cần hỗ trợ DN kết nối, giới thiệu, bán sản phẩm thuận lợi hơn trên môi trường mạng, khai thác giá trị gia tăng từ các nền tảng số. Các DN du lịch được khuyến khích xây dựng các gói sản phẩm kích cầu với các ưu đãi và cam kết về chất lượng; kết nối lại thị trường cả trực tuyến và trực tiếp. Một giải pháp quan trọng khác là phát triển sản phẩm du lịch đáp ứng sự thay đổi nhu cầu thị trường sau ảnh hưởng của dịch bệnh, chú trọng phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm, du lịch gắn với ẩm thực, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch golf, du lịch chăm sóc sức khỏe... Bộ VH-TT-DL cũng khuyến khích DN nâng cao hiệu quả liên kết, hợp tác xây dựng các chuỗi sản phẩm, dịch vụ có tính bổ trợ cho nhau.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Công ty CP Ngôi sao biển Sài Gòn, đánh giá vấn đề liên kết, xây dựng các chính sách kích cầu hấp dẫn là một trong những yếu tố then chốt quyết định thành công của chương trình tái khởi động du lịch.

“Chúng ta không nên có suy nghĩ mọi người đang “cuồng chân”, chỗ nào cho mở lại là đem tới đặc ân cho du khách. Những người bước ra ngoài đi du lịch giai đoạn này là chấp nhận mạo hiểm và rủi ro. Vì thế, bên cạnh nhà nước tạo thuận lợi về mặt thủ tục, các DN hàng không, đối tác du lịch, dịch vụ, điểm đến... cũng cần liên kết chặt chẽ, tạo những gói kích cầu hấp dẫn để thu hút du khách. Có như vậy, việc mở cửa đón khách mới có thể thành công”, ông Sơn đề xuất.