TP.HCM: Phát hiện gần 8 tấn ngó sen ngâm hóa chất không rõ nguồn gốc

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC05), Công an TP.HCM phát hiện một cơ sở sử dụng hóa chất để chế biến hàng tấn ngó sen đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vào khoảng 19 giờ 30 ngày 21.1, PC05 bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh ngó sen của ông Nguyễn Bá Thinh (49 tuổi) trên đường Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, H.Củ Chi).

Tại thời điểm kiểm tra, nơi đây có 13 công nhân đang đổ ngó sen trên nền xi măng để chế biến, trong cơ sở còn có hơn 20 thùng nhựa lớn đang ngâm ngó sen với hóa chất.

Qua kiểm tra, số ngó sen ngâm hóa chất có trọng lượng khoảng 8 tấn cùng nhiều can nhựa không nhãn mác, bên trong can nhựa có chứa hóa chất dạng lỏng. Ngoài ra, công an còn phát hiện trong cơ sở có nhiều bao hóa chất dạng bột, đây là loại hóa chất không được sử dụng trong chế biến thực phẩm.





Qua làm việc, bà Yến (vợ ông Thinh) cho biết việc ngâm ngó sen với hóa chất dùng để tẩy trắng, đẹp nhằm thu hút người mua. Hằng ngày, cơ sở này cung cấp ra thị trường vài tấn ngó sen, trong đó chủ yếu phân phối cho các tiểu thương tại chợ Hóc Môn và chợ Thủ Đức.

PC05 cũng phối hợp cùng các đơn vị liên ngành lập biên bản về hành vi sử dụng phụ gia hóa chất không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm đối với cơ sở này. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tạm giữ số ngó sen và hóa chất tại đây và lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

Được biết cơ sở của ông Thinh được Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực đến tháng 5.2023. Đến sáng ngày 22.1, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác lấy lời khai, tịch thu tang vật là ngó sen ngâm hóa chất đối với cơ sở này.