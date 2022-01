TP.Thuận An: Trả lại tiền cho DN đã hỗ trợ do vướng lùm xùm 'xin tiền Tết'

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tâm khẳng định, Văn phòng UBND TP.Thuận An không “xin tiền tết” và TP.Thuận An cũng không có chủ trương này.

Giải thích về văn bản phát tán trên mạng xã hội do Chánh văn phòng UBND TP.Thuận An ký có nội dung “Văn phòng HĐND-UBND thành phố rất mong công ty… hỗ trợ 500 triệu đồng giúp cho đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể văn phòng HĐND-UBND thành phố đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ…”, ông Tâm cho biết: "500 triệu đồng là số tiền phục vụ công tác phòng chống dịch như tiền hỗ trợ ăn, ở, đồ dùng sinh hoạt… cho các lực lượng phòng chống dịch đã hỗ trợ TP.Thuận An chống dịch, đến nay chưa có nguồn để chi trả".

"Do nắm bắt được những khó khăn của TP.Thuận An trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ doanh nghiệp đã đến văn phòng đề xuất được hỗ trợ số tiền này. Nhưng để có cơ sở hỗ trợ, Văn phòng UBND TP.Thuận An phải có văn bản gửi cho doanh nghiệp. Thời điểm này, Chánh văn phòng UBND TP.Thuận An được luân chuyển làm Bí thư phường nên cũng mong muốn sớm tất toán các khoản nợ của đơn vị để yên tâm thực hiện nhiệm vụ mới nên đã có văn bản nêu trên”, ông Tâm nói.





Ông Tâm cũng khẳng định là chủ doanh nghiệp đã mang tiền mặt đến văn phòng để ủng hộ và chưa được sử dụng vào bất kỳ mục đích gì nên đã chỉ đạo trả lại và cảm ơn doanh nghiệp đã ủng hộ để tránh hiểu lầm là “xin tiền Tết”.

Cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, chủ doanh nghiệp đã hỗ trợ 500 triệu đồng, khẳng định: "Việc chúng tôi hỗ trợ tiền là hoàn toàn tự nguyện, không có mục đích nào khác. Từ khi dịch bùng phát ở TP.Thuận An, chúng tôi cũng đã hỗ trợ bằng tiền và vật chất để phòng chống dịch nhiều lần. Đây không phải là chúng tôi hỗ trợ tiền Tết mà là hỗ trợ để chi phí các khoản chi phí cho lực lượng phòng chống dịch".