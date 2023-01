TP.HCM bất ngờ có không khí se lạnh từ đêm đến sáng sớm, kèm mưa lất phất

Sáng sớm nay, bầu trời TP.HCM âm u, có gió to tạo cảm giác se lạnh. Người dân ra đường vào buổi sáng sớm trở lại cảnh mặc áo khoác để giữ ấm. Đây cũng là tiết trời duy trì 2 ngày qua ở TP.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày hôm qua các tỉnh Nam bộ trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, mưa rào xuất hiện có phần tăng hơn so với ngày hôm trước. Tuy nhiên những cơn mưa rào nhẹ với lượng mưa không quá lớn dưới 3 mm, cục bộ có nơi ghi nhận 6,2 mm.

Khu vực TP.HCM hôm qua trời nhiều mây, ngày nắng yếu, mưa xuất hiện tương đối nhiều so với 24 giờ trước nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, nhiệt độ đêm tăng nhẹ. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 28oC, thấp nhất 22oC. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 28,2oC, nhiệt độ thấp nhất 22,5oC.

8 giờ sáng nay, TP.HCM hơi âm u, có mưa lất phất. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 24oC, độ ẩm 78%, gió bắc 3 m/s. Dù nền nhiệt ở mức 22 - 23oC vào sáng sớm, tuy nhiên người dân vẫn cảm thấy se lạnh là do có gió to.





Hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam xu hướng nâng trục lên phía bắc và hoạt động mạnh dần, nối với vùng thấp trên vùng biển ngoài khơi phía đông Nam bộ có xu hướng di chuyển về phía tây (vùng thấp này ít có khả năng hoạt động mạnh). Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình – mạnh trên các vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng yếu, mưa trái mùa xuất hiện rải rác ở khu vực, vùng mưa mở rộng hơn ở miền tây vào chiều và tối nay, có nơi mưa vừa và giông, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Từ 48 - 72 giờ tới, dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng yếu, mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện rải rác ở khu vực, có nơi mưa vừa và giông, trong cơn giông cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Đến ngày 9.1 mưa giảm dần trên khu vực, chỉ còn vài nơi ở miền Tây, riêng khu vực Đông Nam bộ ít mưa, ngày nắng.