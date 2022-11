TP.HCM: Chỉ mất vài giây, 'nữ quái' trộm điện thoại của chủ quán nước ven đường

Qua tìm hiểu, vụ trộm điện thoại xảy ra tại một quán nước trên đường Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM).

Chị C.P.L (29 tuổi, tạm trú Q.Tân Phú) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 15.11, chị đứng bán nước tại quán trên đường Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú). Lúc này, có đôi nam nữ ngoài 35 tuổi, chở nhau đến hỏi mua nước.

Người phụ nữ đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, mặc đồ chống nắng trùm kín người, yêu cầu chị L. làm một ly trà đào. Chủ quán vừa làm xong ly nước, người này nói làm thêm ly trà sữa.

Khi chị L. vừa xoay người đi thì người phụ nữ nhanh tay lấy chiếc điện thoại của nạn nhân để trên tủ nước, phóng lên xe đồng bọn tẩu thoát. Vụ việc diễn ra quá nhanh, chị L. ngỡ ngàng đứng nhìn theo kẻ trộm.





“Họ dàn cảnh không kêu nước một lần mà đợi mình làm xong thì kêu làm tiếp ly khác, chờ mình sơ hở là trộm; chỉ vài giây, tôi vừa quay lưng là mất điện thoại”, chị L. nói.

Toàn bộ vụ trộm điện thoại được camera an ninh ghi lại. Nạn nhân đã trích xuất dữ liệu camera và đến Công an P. Tân Thới Hòa (Q.Tân Phú) trình báo vụ việc. Công an cũng đã lập hồ sơ, lấy lời khai nạn nhân truy xét vụ việc.