TP.HCM: Công ty TNHH Siêu Thành bán trùng 27 căn hộ cho 50 khách hàng khác nhau

Ngày 12.11, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thị Phượng (Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (quê Tiền Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo KLĐT, Công ty TNHH Siêu Thành được thành lập năm 2008 đến năm 2016, ông Trịnh Minh Thanh (61 tuổi) mua lại toàn bộ công ty này. Năm 2018, Công ty TNHH Siêu Thành thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An tại thửa đất số 153,112 tờ bản đồ số 57,58, bộ địa chính P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH Siêu Thành ký hợp đồng với một ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An nói trên. Công ty Siêu Thành và ngân hàng thỏa thuận khách hàng khi mua căn hộ chung cư phải chuyển vào tài khoản công ty mở tại ngân hàng này. Sau đó, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ chung cư Nam An, thời điểm này bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng.

Đến cuối năm 2019, chung cư Nam An xây dựng phần thô đến tầng 20 thì Sở Xây dựng TP.HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng chung cư Nam An sai so với nội dung giấy phép xây dựng.

Sau đó, Sở Xây dựng TP.HCM cấp phụ lục giấy phép cho Công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhưng Công ty TNHH Siêu Thành vẫn không tiếp tục dự án.

Tháng 3.2020, Công ty TNHH Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình Covid-19. Sau đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt đứt liên lạc với khách hàng. Nhiều khách hàng không nhận được nhà đúng tiến độ đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.





Chiếm đoạt 150,7 tỉ đồng

KLĐT kết luận, ông Trịnh Minh Thanh, bị can Võ Thị Phượng, bị can Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng, bán trùng một căn hộ cho nhiều người. Đối với ông Trịnh Minh Thanh đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Khang Gia. Ngày 23.4.2021, ông Thanh ra đầu thú.

CQĐT cũng cho rằng, ông Trịnh Minh Thanh không đứng tên trên giấy phép thời điểm xảy ra sự việc mà đang đứng tên Công ty Khang Gia, là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH Siêu Thành, ông Thanh thuê Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện pháp luật của công ty.

Khi công ty chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An tháng 5.2018, Phượng được Thanh chỉ đạo trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

Theo KLĐT, bị can Phượng còn thực hiện việc ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng, phiếu thu. Bị can Phượng đã giúp sức cho Thanh thực hiện bán trùng 27 căn hộ cho 50 khách hàng khác nhau, có khách hàng mua cùng lúc nhiều căn hộ. Đến nay, công an xác định, tổng số tiền khách hàng nộp để mua căn hộ chung cư Nam An là hơn 419 tỉ đồng, trong đó tổng số tiền của khách nộp ngoài tài khoản công ty bị chiếm đoạt hơn 150,7 tỉ đồng. Quá trình làm đại diện Công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh chi trả khoảng 100 triệu đồng.

Còn bị can Trần Thị Thùy Trang, KLĐT thể hiện Trang đã ký bán tổng cộng 42 căn hộ, trong đó, có 27 căn hộ ký bán cho khách hàng đã được Võ Thị Phượng ký bán trước đó. Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang, không nộp về Công ty TNHH Siêu Thành chiếm đoạt số tiền gần 27 tỉ đồng.