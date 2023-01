TP.HCM đề nghị người dân hạn chế đốt vàng mã dịp Tết Nguyên đán

Ngày 19.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký văn bản đề nghị các sở ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội, sự kiện năm 2023, nhất là dịp Tết Quý Mão đang đến gần.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia các hoạt động lễ hội.

Cơ quan chức năng thường xuyên cảnh báo người dân không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

TP.HCM đề nghị người dân thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.





Các công trình phục vụ tổ chức lễ hội, sự kiện phải đảm bảo quy trình kỹ thuật, quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, xây dựng. Các đơn vị tổ chức phương án về trật tự an toàn giao thông, an toàn sông nước, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, hỗ trợ y tế, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân và du khách.

UBND TP.HCM giao Sở VH-TT và Sở Du lịch phối hợp chặt chẽ Sở Y tế và các cơ quan liên quan để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, hướng dẫn người dân biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.