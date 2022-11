TP.HCM: Đề nghị truy tố 9 bị can trộm cắp, tiêu thụ loa nhập khẩu Phantom

Ngày 23.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo đó, 7 bị can gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Nam, Huỳnh Văn Chắt, Huỳnh Công Linh, Huỳnh Công Minh, Huỳnh Công Khanh, Huỳnh Hữu Thành cùng bị đề nghị truy tố về tội "trộm cắp tài sản". Hai bị can Trần Tiến Hậu và Phan Thanh Ân cùng bị đề nghị truy tố về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Rủ rê đồng bọn trộm cắp loa nhập khẩu, lấy tiền tiêu xài

Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, 9 bị can đều là tài xế của Công ty P.A. Do làm chung công ty nên Linh biết Hậu là tài xế ô tô BS 51C - 506... và Thành là tài xế ô tô BS 50H - 011... thường xuyên vận chuyển hàng nhập khẩu từ sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi nhận hàng ở sân bay, Hậu và Thành lái xe về bãi xe của công ty tại P.4, Q.Tân Bình (TP.HCM) để chờ hết thời gian cấm xe tải thì đi giao hàng.

Khoảng 17 giờ ngày 19.7, Linh nghe Minh nói xe tải do Hậu và Thành điều khiển có chở loa nhập khẩu nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Đến 18 giờ cùng ngày (19.7), Linh canh lúc không có người liền mở thùng xe tải của Hậu lấy trộm loa. Mặc dù Minh và Khanh phát hiện, nhưng cả 3 bị can đã bàn bạc, cấu kết cùng nhau lấy trộm 7 chiếc loa.





Khoảng 1 tiếng sau, Linh tiếp tục bàn bạc với Minh lấy trộm loa trên xe tải của Thành. Lần này, Minh rủ Thành, Công Linh cùng tham gia. Nam phát hiện Linh, Minh và Thành lấy trộm loa, nhưng không báo công ty mà rủ thêm Chắt cùng nhau lấy trộm 6 chiếc loa. Sau đó, cả nhóm hẹn nhau đi uống bia tại Q.Tân Phú (TP.HCM).

Lúc này, Chắt không đi mà quay lại bãi xe tiếp tục lấy trộm loa. Công Linh và Thành phát hiện Chắt lấy trộm loa, sau đó cả 3 bị can cùng thống nhất, lấy trộm thêm 3 loa loại lớn và 3 loa loại nhỏ. Khi cả Công Linh, Thành và Chắt đang chia tài sản vừa trộm cắp thì Hậu đi ngang qua nhìn thấy, nên Hậu được chia lại 1 chiếc loa nhỏ.

Đến 20 giờ 30 cùng ngày (19.7), Hậu và Thành đi giao hàng hóa cho đối tác. Nhân viên Công ty S. kiểm tra phát hiện mất 19 loa Phantom các loại và 1 chân đế. 9 bị can sau khi lên mạng tìm kiếm, phát hiện số loa vừa trộm có giá trị lớn nên chia ra, mỗi người tự đem đi bán.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM thu giữ hóa đơn mua, chứng từ nhập khẩu đối với 19 loa Phantom và 1 chân đế của Công ty S. có tổng giá trị hơn 745 triệu đồng. Đồng thời, CQĐT xác định, tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính từ việc bán 19 loa Phantom và 1 chân đế là hơn 200 triệu đồng.