TP.HCM: Đề nghị truy tố Chu Đức Hậu, giám đốc Công ty tin học Hùng Tiến

Ngày 5.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố bị can Chu Đức Hậu (46 tuổi, ngụ TP.HCM) can tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo KLĐT, năm 2008, Hậu thành lập Công ty TNHH TM DV Tin học Hùng Tiến (viết tắt Công ty Hùng Tiến, trụ sở Q.3, TP.HCM). Quá trình hoạt động kinh doanh, Hậu có đặt mua máy vi tính xách tay và linh kiện máy tính của các doanh nghiệp gồm: Công ty V.S, Công ty T.L, Công ty T.T, Công ty L.H và Công ty T.Đ (cùng trụ sở tại TP.HCM) để lắp ráp máy tính rồi đem bán kiếm lời.

Ngoài ra, Hậu khai nhận, trong quá trình điều hành hoạt động Công ty Hùng Tiến, Hậu còn vay mượn của ông N.V.T (ngụ Q.3, TP.HCM) số tiền 12.000 USD và 185 triệu đồng để nhập máy vi tính. Hậu cam kết với ông N.V.T khoảng 10 - 30 ngày sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10.2008, công việc kinh doanh của Hậu không hiệu quả, các khoản vay nợ của ông N.V.T quá hạn thanh toán. Không có tiền trả nợ, lo sợ các doanh nghiệp và ông N.V.T tố cáo nên Hậu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chiếm đoạt giá trị hàng hóa theo hóa đơn và tiền vay mượn là hơn 1 tỉ đồng.

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, Hậu và các doanh nghiệp trên đã mua bán với nhau nhiều năm. Hậu thanh toán tiền hàng đầy đủ nên các công ty tin tưởng để nhận hàng trước, 7 ngày sau thanh toán tiền.





Theo đó, Hậu đã chiếm đoạt của Công ty V.S số tiền hơn 295 triệu đồng; chiếm đoạt của Công ty T.L số tiền 170 triệu đồng; chiếm đoạt của Công ty T.T số tiền 7.040 USD; chiếm đoạt của Công ty L.H số tiền 4.000 USD và chiếm đoạt của Công ty T.Đ số tiền hơn 17 triệu đồng.

Ngày 15.9.2010, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can Chu Đức Hậu. Đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Đến ngày 9.3.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định phục hồi điều tra bị can khi Chu Đức Hậu bị bắt sau 12 năm trốn truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận định, với cùng 1 thủ đoạn mà Chu Đức Hậu đã chiếm đoạt tài sản của 5 doanh nghiệp và 1 cá nhân số tiền hơn 1 tỉ đồng. Hành vi của Chu Đức Hậu đã cấu thành tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).