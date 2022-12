TP.HCM: Đường dây sản xuất thuốc tây giả mua bán ở nhiều tỉnh thành

Chiều 24.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án “sản xuất hàng giả” và “mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” từ Công an Q.8. Vụ án này có tính chất phức tạp, quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh thành, chính vì vậy, Công an Q.8 đã bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ án này, Công an Q.8 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người gồm: Nguyễn Xuân Cường (46 tuổi), Ao Vạn Hạnh (25 tuổi), Trương Phong Hào (24 tuổi), Trương Thùy Trinh (45 tuổi), Huỳnh Nhật Khoa (24 tuổi) và Phạm Quốc Quyền (43 tuổi) về tội “sản xuất hàng giả” và “mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Riêng đối với Đặng Văn Hóa (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) công an đang gia hạn lệnh tạm giữ để tiếp tục củng cố hồ sơ.

Trưa 13.12, Công an Q.8 bắt quả tang Cường, Trinh, Hạnh, Hào đang sản xuất thuốc giả tại bãi xe Q.8, thu giữ gần 9.000 sản phẩm các loại thuốc kháng sinh, trị hen suyễn, trị ho, giảm đau...

Mở rộng điều tra, Công an Q.8 khám xét hai địa điểm tại Q.10 (TP.HCM) và TP.Biên Hòa (Đồng Nai) của đường dây này, bắt giữ thêm một số nghi can. Công an cũng thu giữ hơn 20.000 sản phẩm là thuốc tây được làm giả.





Công an xác định, Nguyễn Xuân Cường là người chủ mưu đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả này. Bị can Cường thuê những người khác để sản xuất thuốc giả, mang đi bán tại các nhà thuốc tại TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác nhau.

Thuốc tây giả được bị can Cường mua từ nhiều nơi không rõ nguồn gốc, mang về cất giấu tại bến xe Q.8. Sau đó, bị can Cường thuê người đóng thuốc tây giả này vào các hộp, vỉ thuốc đã in sẵn nhãn hiệu.

Quá trình điều tra, Công an Q.8 xác định, đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả do Cường cầm đầu hoạt động từ năm 2018. Thuốc tây giả được phân phối khắp các quận, huyện ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác nhau thông qua các đầu mối tại chợ thuốc Q.10. Đường dây sản xuất mua bán thuốc tây giả này đã thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây sản xuất, mua bán thuốc tây giả do Nguyễn Xuân Cường cầm đầu.