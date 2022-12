TP.HCM: Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho lễ tết 2023

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM vừa ký kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân 2023 nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm dịp lễ tết.

Theo đó, từ ngày 15.12 đến 12.3, Ban Quản lý an toàn thực phẩm tập trung kiểm tra các sản phẩm phục vụ Tết như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ban cũng sẽ chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm.

Bên cạnh đó, Ban còn kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Song song với kiểm tra là lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm…





Theo PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm, dịp cuối năm tiêu thụ rất nhiều thực phẩm, Ban Quản lý an toàn thực phẩm nhận thấy sẽ xuất hiện nguy cơ lớn mất an toàn thực phẩm.

Thứ nhất là thực phẩm quá hạn dùng được tích trữ trong hệ thống kho lạnh và đưa ra thị trường nhân dịp cận tết hoặc dùng làm các thực phẩm chế biến. Nguy cơ tiếp theo là thực trạng các hóa chất độc hại luôn tồn tại trong các thực phẩm (thuốc bảo vệ thực vật). Nguy cơ khác là các mặt hàng quà tặng, biếu như bánh, mứt, kẹo, rượu… quá hạn dùng được phù phép trở lại, đóng nhãn, hạn dùng khác đưa đi tiêu thụ…

“Lo ngại nhất là khi chúng ta vừa thoát khỏi đại dịch, phục hồi kinh tế đang nhen nhóm, nhiều công nhân mất việc làm… Do đó, một số người dân sẽ tiết giảm tiêu thụ, mua hàng trôi nổi, như vậy nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng lớn. Nếu có điều kiện ít thì ăn ít, mua hàng có nơi có nguồn xuất xứ, cơ sở hợp pháp, để ủng hộ kinh doanh hợp pháp, nơi làm thực phẩm sạch”, PGS-TS Phong Lan nói.