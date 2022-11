TP.HCM: Nam sinh viên tử vong cạnh xe máy, trên đường Vĩnh Lộc

Ngày 8.11, Công an H.Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Vĩnh Lộc, đoạn thuộc xã Vĩnh Lộc A giáp với xã Vĩnh Lộc B.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Vĩnh Lộc, gần giao lộ đường 6B (đoạn thuộc xã Vĩnh Lộc A giáp với xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh) nghe tiếng động mạnh.

Khi nhiều người chạy ra xem thì thấy một nam thanh niên tử vong trên đường, cạnh đó là xe máy BS 62N1- 794.45.





Cách đó một đoạn 20 m, xe tải BS 61C - 405.92 được cho có liên quan vụ tai nạn, dừng lại hiện trường chờ cơ quan chức năng đến giải quyết.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh có mặt xử lý giải quyết hiện trường. Qua khám nghiệm, công an tìm thấy trên người nạn nhân một CCCD và thẻ sinh viên mang tên Lê Minh Huy (19 tuổi, quê Long An).

Công an cũng đã lấy lời khai, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.