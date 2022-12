TP.HCM: Ngã vào gầm xe tải, người chạy xe máy tử vong tại chỗ

Gần 11 giờ ngày 14.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) vẫn đang giải quyết hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, giáp với xã Vĩnh Lộc B).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 14.12, nam thanh niên chạy xe máy BS 54M2 - 4802 trên đường Vĩnh Lộc hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về đường Trần Văn Giàu.

Khi đến khu vực ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A giáp với xã Vĩnh Lộc B, xe máy của người này xảy ra tai nạn với xe tải mang biển số tỉnh Đồng Tháp. Hậu quả, nam thanh niên chạy xe máy tử vong tại chỗ.





Theo hình ảnh từ camera an ninh nhà dân gần đó, thời điểm tai nạn, xe tải chạy chậm. Lúc này, xe máy của nạn nhân cùng một xe máy khác lưu thông cùng chiều vượt lên bên trái xe tải. Xe máy của nạn nhân loạng choạng ngã vào bên hông xe tải và bị cán qua người.

Nhận tin báo, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đã đến xử lý hiện trường. Gần 11 giờ cùng ngày (14.12), công an vẫn đang trích xuất thêm hình ảnh từ camera an ninh nhiều nhà dân xung quanh để làm rõ việc nạn nhân va quẹt xe hay tự ngã vào gầm xe tải dẫn đến tai nạn này.