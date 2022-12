TP.HCM: Ngầm hóa lưới điện trên xã đảo Thạnh An

Công trình ngầm hóa lưới điện có tổng mức đầu tư được duyệt gần 30,2 tỉ đồng, với quy mô thực hiện ngầm hóa 10.131 m cáp đồng hạ thế đường trục và 17.279 m cáp mắc điện. Công trình sẽ thực hiện ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông, đồng bộ với công trình cải tạo đường trục chính trên xã Đảo.

Theo EVNHCMC, công trình “Ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ” là giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch phát triển hoàn thiện lưới điện khu vực xã đảo Thạnh An. Giai đoạn trước năm 2015, người dân xã đảo Thạnh An được cấp điện từ nguồn máy phát điện diesel tại chỗ nên chất lượng điện năng và thời gian cung cấp điện còn hạn chế.

Từ tháng 4.2015, EVNHCMC đã hoàn thành và đóng điện tuyến cáp ngầm 22kV vượt biển cấp điện cho xã Thạnh An và chính thức kết nối lưới điện cung cấp cho xã đảo với lưới điện Quốc gia. Tuy nhiên, hệ thống lưới điện hạ thế tại đảo Thạnh An cung cấp điện đến từng hộ dân hiện hữu vẫn là lưới nổi, chưa kết nối mạch vòng nên độ tin cậy chưa cao và đã được đầu tư thời gian dài.

Do đó, EVNHCMC tiếp tục đầu tư công trình “Ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ” với các mục tiêu trọng tâm: Đảm bảo an toàn và cung cấp điện liên tục cho người dân trong mùa mưa bão; Ngầm hóa lưới điện hạ thế kết hợp hoàn thiện kết cấu lưới điện, tạo mạch vòng linh hoạt trong vận hành, góp phần giảm tổn thất điện năng, giảm sự cố, đảm bảo an toàn trong vận hành đáp ứng tiêu chuẩn lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy lưới điện, đồng thời nâng cao năng lực truyền tải, tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng; góp phần chỉnh trang, cải thiện mỹ quan đô thị.





Đồng thời việc quản lý tập trung hệ thống công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị (gồm dây điện, dây thông tin, cáp truyền hình, chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông…) sẽ góp phần giảm diện tích chiếm dụng đất của các công trình hạ tầng kỹ thuật và giảm diện tích hành lang bảo vệ công trình lưới điện cao áp để tăng mảng xanh cho địa phương.

Theo Ông Bùi Hải Thành - Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, sau khi thực hiện ngầm hóa lưới điện xã đảo Thạnh An, đây sẽ là xã đảo đầu tiên trên cả nước được ngầm hóa lưới điện, tạo cảnh quan đẹp và góp phần bảo vệ an ninh, quốc phòng cho địa phương. Khó khăn nhất của công trình là việc vận chuyển nguyên vật liệu, trang thiết bị, phương tiện thi công từ đất liền ra đảo. Tuy nhiên, với việc hỗ trợ tối đa của huyện Cần Giờ, EVNHCMC sẽ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất để phục vụ người dân của xã Thạnh An.

Ông Trương Tiến Triển - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - cho biết tháng 7.2021, Thạnh An chính thức được công nhận là xã đảo. Được sự quan tâm đầu tư với xã đảo, Thạnh An đã có những thay đổi, phát triển liên tục, đời sống của người dân từng bước được nâng cao hơn. Việc ngầm hóa lưới điện tại xã Thạnh An kết hợp với ngầm hóa các công trình nước, viễn thông sẽ góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão cho người dân, đồng thời cải tạo quan trọng cảnh quan của xã. Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ đánh giá cao sự chủ động, tích cực của EVNHCMC và các doanh nghiệp viễn thông, cấp thoát nước trong việc triển khai công trình cho xã đảo, đồng thời khẳng định Huyện ủy và UBND huyện Cần Giờ sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện để các đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra, trở thành xã đảo đầu tiên trên cả nước có hệ thống lưới điện và dây thông tin ngầm hóa, qua đó thúc đẩy kinh tế - xã hội và du lịch của xã đảo Thạnh An nói riêng, huyện Cần Giờ nói chung ngày càng phát triển, để người dân có cuộc sống ngày một tốt hơn.