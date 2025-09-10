TP.HCM: Người đàn ông không chịu đo nồng độ cồn, tấn công tổ công tác

Khuya 10.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc một người đàn ông la lói, có hành động tấn công người mặc đồng phục màu xanh ngay ở lòng đường.

Người đàn ông tấn công tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip thể hiện vụ việc xảy ra trên đoạn đường có đông phương tiện qua lại. Một người đàn ông mặc quần short lớn tiếng và dùng tay tấn công người đàn ông mặc đồng phục màu xanh làm người này ngã vào đầu ô tô trên đường. Dưới đường, một xe máy khác bị ngã. Xung quanh, rất đông người dân tập trung theo dõi và khuyên người đàn ông hãy bình tĩnh lại nhưng người này vẫn đứng giữa đường, lớn tiếng.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra lúc 19 giờ 30 tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ), đoạn gần trụ sở Đội CSGT An Sương thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Ngay sau đó, Công an xã Bà Điểm đã có mặt khống chế, đưa người đàn ông về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng ghi nhận, người bị tấn công là lực lượng thanh niên xung phong, đang hỗ trợ CSGT làm nhiệm vụ. Thời điểm nói trên, tổ công tác CSGT An Sương đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành thì phát hiện người đàn ông chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra nồng độ cồn.

Tuy nhiên, người đàn ông không hợp tác, định bỏ chạy nhưng bị ngã. Người này mất bình tĩnh, lớn tiếng, không chấp hành và dùng tay tấn công thanh niên xung phong.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.