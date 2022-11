TP.HCM: Sau giờ tan ca, cô gái 21 tuổi tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Đến rạng sáng 17.11, Công an Q.7 phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe tải làm 1 cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 16.11, trên đường Bùi Văn Ba (thuộc P.Tân Thuận Đông, Q.7) xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy BS 59C2 - 956.96 do 1 cô gái (21 tuổi, quê Long An) điều khiển với xe tải BS 51C - 071.71 do 1 nam tài xế điều khiển.

Hậu quả, cô gái trẻ ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân nằm dưới bánh sau xe tải, xe máy nằm cách đó khoảng 5 m.





Nạn nhân mặc đồng phục của 1 công ty trên địa bàn Q.7. Được biết, cô gái vừa tan ca, trên đường về nhà thì xảy ra vụ việc thương tâm.

Đến rạng sáng 17.11, hiện trường vụ tai nạn đã được xử lý. Thi thể nạn nhân tử vong được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.