TP.HCM: Sới bạc quy mô 'khủng' ở Q.6 từng hoạt động như thế nào?

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, TAND TP.HCM dự kiến đưa 45 bị cáo liên quan vụ án sới bạc “khủng” ở Q.6 ra xét xử sơ thẩm từ ngày 29 - 30.11.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Minh Thành (tên gọi khác là Cò, 44 tuổi, ngụ Q.6) và 23 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “tổ chức đánh bạc”; 20 bị cáo bị đưa ra xét xử cùng về tội “đánh bạc”. Bị cáo Lê Văn Khấn (36 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị đưa ra xét xử về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Mở sòng bạc thu tiền xâu để trả nợ

Cáo trạng thể hiện, năm 2015, Phàng A Sám (53 tuổi, ngụ TP.HCM) cho Thành mượn 10 tỉ đồng. Không có khả năng trả nợ, Thành đặt vấn đề với Sám sẽ tổ chức sòng bạc để thu tiền xâu, lấy tiền trả nợ.

Tháng 3.2020, Thành vay Sám thêm 800 triệu đồng để thuê người dựng mái che, mua băng keo, cựa gà… tổ chức đá gà ăn tiền tại một bãi đất trên đường Bãi Sậy (Q.6). Đến đầu tháng 6.2020, Thành chuyển sang căn nhà trên đường Cao Văn Lầu (P.1, Q.6) để hoạt động trong những ngày trời mưa.

Đầu tháng 8.2020, sòng bạc của Thành chuyển sang bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn Kiệt (P.3, Q.6). Đến tháng 9.2020, Thành vay của Trần Văn Nghĩa thêm 500 triệu đồng để duy trì sòng bạc và cho Lê Văn Khấn lắc tài xỉu thu thêm tiền xâu.

Thành tổ chức chơi bạc từ 5 - 6 ngày trong tuần, hoạt động 12 giờ - 16 giờ với khoảng 80 - 150 con bạc tham gia. Với 5 - 10 trận đá gà, Thành thu tiền xâu khoảng 28 - 80 triệu đồng/ngày. Khấn tổ chức lắc tài xỉu và trả tiền xâu cho Thành từ 2 - 18 triệu đồng/ngày.

Cáo trạng xác định, Thành là người đứng ra tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc và thu lợi bất chính từ 1,3 - 1,4 tỉ đồng. Số tiền này, Thành dùng để trả nợ cho Sám và Nghĩa; tiêu xài cá nhân và trả công cho các bị cáo phụ giúp quản lý sòng bạc.

Quá trình sòng bạc hoạt động, Sám thuê Trương Văn Kem (37 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đến giám sát và cho con bạc vay tiền (không tính lãi); đến cuối ngày Kem sẽ nhận tiền do Thành trả nợ đem về cho Sám. Nghĩa đưa Hồ Kỳ Anh (22 tuổi, em rể của Nghĩa) đến sòng bạc giám sát và lấy tiền nợ.

Trả tiền công để các bị cáo phụ giúp sòng bạc

Cáo trạng xác định, Thành thuê 10 bị cáo với tiền công từ 200.000 - 1 triệu đồng/ngày làm biện gà, nhận tiền đặt cược đá gà và thu tiền xâu đưa lại cho Vũ Thoại Ý (34 tuổi) hoặc Nguyễn Văn Toàn (42 tuổi, cùng ngụ Q.6) quản lý.





Thành thuê Ngô Văn Hưng (46 tuổi) với tiền 500.000 đồng/ngày để phát băng keo, cân gà, giám sát các biện gà thu tiền xâu và dọn dẹp trường gà. Nguyễn Ngọc Sơn (48 tuổi, cùng ngụ Q.6) được thuê 1 - 2 triệu đồng/ngày làm trọng tài cân gà, đưa tỷ lệ đặt cược, phân định thắng thua.

Nguyễn Văn Lình (37 tuổi, ngụ Tiền Giang) là người mang gà đến sòng bạc bán cho Thành hoặc bán cho các con bạc.

Đỗ Minh Vũ (33 tuổi) được Thành thuê để quản lý và điều hành nhóm gồm 4 tài xế xe ôm, có nhiệm vụ chở các con bạc từ các bãi xe trên đường Chu Văn An, Mai Xuân Thưởng (Q.6) đến sòng bạc và được trả công 300.000 đồng/người.

Đối với các bị cáo tổ chức lắc tài xỉu, Khấn đứng ra tổ chức và thuê Huỳnh Văn Hải (42 tuổi), Đỗ Minh Vũ (33 tuổi, cùng ngụ Q.8) thu và chi trả tiền thắng cược cho các con bạc.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 ngày 25.9.2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm người đang tham gia lắc tài xỉu và đá gà ven đại lộ Võ Văn Kiệt (Q.6).

Kết quả điều tra xác định 183 trường hợp có số tiền mang theo để đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên Công an Q.6 xử phạt vi phạm hành chính.

Liên quan vụ sới bạc "khủng" ở Q.6, ngày 29.4.2021, CQĐT đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Nghĩa, khi nào truy bắt được sẽ xử lý theo quy định.

Cũng theo cáo trạng, đối với một số cán bộ công an (hiện công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an; Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM; Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.6; Công an các phường 1, 2, 3 thuộc Q.6, TP.HCM) Thành khai đã trực tiếp tạo mối quan hệ tiền, quà để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ, không kiểm tra, báo cáo về hoạt động của sới bạc, nhưng do chỉ có lời khai của Thành và CQĐT chưa thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ nào khác nên CQĐT đang tiếp tục xác minh làm rõ nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.