TP.HCM: Tăng cường giám sát về lương, thưởng dịp tết ở doanh nghiệp thiếu đơn hàng

Doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được cấp băng tần ngoài băng tần cấp riêng cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo luật mới sửa đổi.