TP.HCM thiếu trung tâm triển lãm xứng tầm

Mất cơ hội giao thương vì hạ tầng triển lãm quá tải

Sáng 14.8, khu vực xung quanh Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC, khu vực Q.7 cũ) ùn tắc giao thông vì xe cộ, phương tiện chen chúc, lực lượng CSGT phải điều tiết vất vả. Thời điểm này tại SECC diễn ra cùng lúc 3 sự kiện triển lãm với lượng khách trong nước và quốc tế tập trung. Việc thiếu diện tích trong khi nhu cầu triển lãm gia tăng khiến cho các đơn vị tổ chức phải chia nhau tổ chức chung các sự kiện trong cùng một thời điểm.

Không chỉ xuất khẩu, VN còn là thị trường tiêu thụ mà các nước khác tìm đến nên rất cần trung tâm triển lãm xứng tầm ẢNH: QUANG THUẦN

Anh Hồ Huy Hoàng, đại diện một doanh nghiệp đến tham dự triển lãm, không tìm được chỗ gửi xe, phải đậu ngoài đường cách SECC khá xa rồi đi bộ đến. Bên trong khu vực triển lãm, do diện tích khá nhỏ nên nhiều doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm xe chuyên dụng, máy móc, dây chuyền sản xuất chỉ có thể trưng bày vài sản phẩm đặc trưng, còn lại là giới thiệu cho khách truy cập website hoặc e-catalog.

Ùn tắc giao thông, thiếu dịch vụ và cơ sở hạ tầng khu vực triển lãm tại TP.HCM đã đến mức báo động. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Việt Anh, Tổng thư ký Hiệp hội Hồ tiêu và gia vị VN, cho biết tuần trước ông đến dự Triển lãm Vietfood chuyên về ngành ẩm thực, khách quốc tế rất đông, nhu cầu tham gia triển lãm của các doanh nghiệp rất lớn, nhưng hạ tầng xung quanh khá nhếch nhác. Người ta phải tận dụng bãi đất trống bên ngoài để dựng lều bạt, tạo thành những gian hàng trưng bày tạm bợ.

"Nếu so sánh với những hội chợ triển lãm tôi từng dẫn đoàn doanh nghiệp VN tham gia ở Dubai (UAE), Đức hay một số nước khác thì SECC ở TP.HCM chỉ thuộc loại quy mô nhỏ. Ở các nước thì trung tâm triển lãm có quy mô hàng chục héc ta, hạ tầng hiện đại đồng bộ, có thể đón cùng lúc 7.000 - 10.000 doanh nghiệp, khách tham quan có thể lên đến hàng trăm ngàn người", ông Lê Việt Anh nhận xét và nói thêm, TP.HCM với vị thế là đầu tàu kinh tế cả nước, sản phẩm xuất nhập khẩu ngày càng lớn và nhu cầu giao thương tăng cao, việc thiếu hạ tầng triển lãm là một điều rất bất lợi và sẽ khiến cho doanh nghiệp mất cơ hội.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc SECC, thừa nhận trước đây vào mùa cao điểm hội chợ và triển lãm tại SECC, các sự kiện thường bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài đến cuối năm, nhưng hiện nay cả năm đều là cao điểm. "Do thiếu trung tâm triển lãm quy mô và chuyên nghiệp, các đơn vị tổ chức phải đăng ký lịch tổ chức sự kiện trong năm. Nếu SECC không đáp ứng được, TP.HCM sẽ mất cơ hội xúc tiến đầu tư thương mại, vì khách hàng sẽ chuyển địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm sang thành phố khác hoặc quốc gia khác", ông Đạt chia sẻ.

Việc thiếu diện tích khiến cho không gian trưng bày sản phẩm tải trọng lớn trở nên đơn điệu ẢNH: QUANG THUẦN

Nghẽn xúc tiến thương mại tại chỗ

Từng tham gia nhiều đoàn xúc tiến thương mại cùng với doanh nghiệp tại nước ngoài, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN, khẳng định TP.HCM muốn có được vị thế và gia tăng uy tín xuất khẩu, việc cần thiết là phải được đầu tư xứng tầm.

"Không cần nói đâu xa, ngay các nước bên cạnh như Thái Lan, Trung Quốc, các trung tâm triển lãm của họ đều được xây dựng hoành tráng, hoàn chỉnh với đầy đủ các dịch vụ phụ trợ, sẵn sàng kết nối giao thương cho người mua, người bán. Tại TP.HCM, nhu cầu xúc tiến thương mại tại chỗ đang rất lớn vì VN là nước xuất khẩu lớn, vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất cũng đang tập trung ở phía nam, càng chậm chân đầu tư cho hạ tầng thì chúng ta càng đánh mất cơ hội", ông Nguyễn Văn Mười nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại ở các hội chợ triển lãm nước ngoài mà nhà nước dành cho doanh nghiệp hằng năm còn khá khiêm tốn và không phải ai cũng tiếp cận được. Việc tổ chức triển lãm ngay tại VN mang lại hiệu quả rất lớn vì khách hàng quốc tế có thể trực tiếp đàm phán với nhà cung cấp, tham quan nhà máy sản xuất và vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó còn thúc đẩy phát triển du lịch và các dịch vụ liên quan. "Để nhanh chóng phát triển hạ tầng triển lãm, Chính phủ cần có chính sách khuyến khích đầu tư, ưu đãi thuế, tín dụng và kêu gọi doanh nghiệp tư nhân tham gia. Nếu có được những điều kiện thuận lợi và ưu đãi thì việc triển khai thực tế mới nhanh chóng được", ông Nguyễn Văn Mười nhấn mạnh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn đều khẳng định nhu cầu mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối giao thương trong bối cảnh gặp khó khăn ở thị trường Mỹ là điều hết sức bức thiết. "Nếu TP.HCM không quan tâm đầu tư hạ tầng triển lãm để xúc tiến thương mại tại chỗ thì các doanh nghiệp sẽ không có những vũ khí sắc bén để khai thác, mời gọi thêm những người mua tiềm năng trên khắp thế giới. Thay vì tốn kém chi phí đi chào hàng tại các triển lãm ở các nước thì chúng ta có thể đầu tư mở rộng trung tâm triển lãm ngay trong nước để đón tiếp khách hàng ngay tại sân nhà sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hà Nội đã đầu tư một trung tâm triển lãm quy mô lớn với hạ tầng hiện đại là một tin vui, nhưng TP.HCM cũng cần có một trung tâm triển lãm như thế để gia tăng cơ hội kết nối và quảng bá sản phẩm. Muốn đầu tư nhanh thì TP.HCM phải có quy hoạch đồng bộ, ban hành chính sách khuyến khích đầu tư, trải thảm đỏ để mời các nhà đầu tư bất động sản có năng lực tài chính tham gia. Chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng biến ước mơ thành hiện thực", một doanh nghiệp ngành thủy sản kiến nghị.

Báo cáo của Sở Công thương TP.HCM, cơ quan tham mưu đề án "Xây dựng trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế tại TP.HCM", cho thấy hiện TP.HCM có 188 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm. Trung bình hằng năm có trên 400 hội chợ, triển lãm thương mại được tổ chức trên địa bàn thành phố, tăng bình quân 3,68%/năm. Trong khi đó, toàn thành phố chỉ có khoảng 10 địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm có quy mô tối thiểu 1.000 gian hàng; khoảng 10 địa điểm có thể đáp ứng hội chợ, triển lãm có quy mô từ 500 đến tối đa 1.000 gian hàng. Vì vậy, rất thiếu các địa điểm tập trung, được đầu tư chuyên nghiệp, có quy mô lớn, cũng như phát triển các dịch vụ bổ trợ xung quanh để thu hút các đối tác lớn trong và ngoài nước tham gia.

Hạ tầng không theo kịp với nhu cầu đang là điểm nghẽn của thương mại TP.HCM nhiều năm nay.